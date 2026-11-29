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O cartão vermelho de Joshua Kimmich? Pode acontecer. O apagado 0 a 0 contra o HSV? “Extraordinário!” As declarações de Uli Hoeneß neste domingo são surpreendentes e têm um objetivo em comum: união, tranquilidade e paz.

O Bayern de Munique vive dias verdadeiramente turbulentos. De um lado, há a inacreditável sequência de lesões, que, depois de atingir Harry Kane, Ismael Saibari (ambos com ruptura da sindesmose), Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) e Manuel Neuer (lesão no tendão), agora também chegou a Konrad Laimer.

O austríaco, presença constante no time, juntou-se ao grupo de jogadores afastados por longo período após sofrer uma “lesão com luxação de tendão no tornozelo direito” contra o HSV, no sábado, agravando de forma dramática os problemas de elenco de Vincent Kompany.

Também por isso, Uli Hoeneß quis elogiar os jogadores do Bayern que restaram e tinham condições de atuar, embora a equipe ainda tenha precisado jogar contra o HSV sem Michael Olise, Serge Gnabry e Alphonso Davies, apesar do apagado 0 a 0 em Hamburgo .

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“Parabenizo a equipe. Vi uma atuação extraordinária em termos de luta, especialmente com um jogador a menos. Não podemos esquecer que, após a saída de Konrad Laimer, tivemos de jogar sem nove jogadores importantes”, ressaltou Hoeneß.

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Uli Hoeneß poupa Joshua Kimmich de críticas

E, em vez de atacar Kimmich, o vice-capitão que havia sido tão crítico durante a semana, pela expulsão por agressão que o próprio jogador classificou como “totalmente imperdoável” pouco antes do intervalo, o dirigente adotou um tom conciliador. “Todo mundo pode cometer um erro de vez em quando. O assunto está encerrado”, disse Hoeneß sobre o lance de Kimmich no sábado.

O próprio jogador de 31 anos, porém, havia mostrado pouca tolerância com a direção do clube durante a semana. Após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o Lille na Champions League, ele criticou verbalmente os dirigentes por causa da situação envolvendo Jamal Musiala. Segundo Kimmich, a postura pública dos dirigentes do Bayern em relação a Musiala “não condizia com o Bayern”.

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Hoeneß havia dado início, no começo de novembro, às discussões sobre o salário exorbitante do talentoso e tão castigado por problemas jogador de ataque , valor que ele atualmente não conseguiria justificar com seu desempenho, em uma participação polêmica na emissora Bayerischer Rundfunk . Depois, na sexta-feira, durante o empate por 1 a 1 do Bayern com o 1. FC Köln, Karl-Heinz Rummenigge fez declarações ainda mais duras.

“É sabido que ele tem um problema de saúde. E é sabido que tem um contrato que envolve valores muito altos”, disse Rummenigge, referindo-se à disfunção neurológica diagnosticada em Musiala em abril de 2025 , que provoca breves episódios de ausência. “O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil ele voltar ao nível que tantas vezes mostrou aqui neste estádio.”

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Por isso, seria necessário “conversar com o jogador, com a família e, sobretudo, com a agência, porque, nessas condições, esses valores, com todo o respeito, já não são viáveis”, prosseguiu Rummnigge, que chegou a ser questionado sobre uma possível venda de Musiala. “Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições”, respondeu Rummenigge.

As declarações de Rummenigge elevaram a tal ponto a tensão em torno do estado de saúde e do contrato de Musiala que os representantes do jogador foram à Säbener Straße na terça-feira passada para uma reunião de reconciliação. No dia seguinte, Kimmich criticou a postura dos dirigentes do clube, aparentemente tendo Rummenigge como principal alvo.

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As declarações dele foram “absolutamente inaceitáveis”: “Jamais se pode permitir que isso seja feito às custas de um jogador.” Segundo o kicker , as palavras de Kimmich não incomodaram Hoeneß, já que, como capitão, ele “evidentemente” pode defender o elenco. Agora, porém, tudo indica que o meio-campista desfalcará o Bayern na Bundesliga até o fim do ano e terá de cumprir uma suspensão de três jogos.

Getty Images

Uli Hoeneß manda aviso aos rivais do Bayern de Munique

Enquanto isso, o Bayern provavelmente poderá contar com Serge Gnabry, Alphonso Davies e Michael Olise na reta final do ano. Gnabry e Davies já voltaram a treinar com o elenco na sexta-feira, após se recuperarem de lesões musculares. Olise, que sofreu uma dolorosa contusão no pé contra o 1. FC Köln, deve voltar a integrar o elenco na próxima terça-feira, contra o Hertha BSC pela Copa da Alemanha, ou na sexta-feira seguinte, contra o SC Paderborn pelo campeonato.

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O lema na Säbener Straße agora é limitar os danos e conseguir resultados respeitáveis na Bundesliga e na fase de liga da Champions League, para voltar a atacar no ano novo com os jogadores recuperados e as forças renovadas. Na Bundesliga, a distância para o líder Borussia Dortmund pode chegar a quatro pontos na noite de domingo. Na Champions, o Bayern está dois pontos atrás do oitavo lugar, que garante vaga direta nas oitavas de final.

“Estou muito confiante de que sairemos fortalecidos desta fase de azar. Quando isso acontecer, alguns terão de se preparar”, alertou Hoeneß aos rivais, caso já estivessem alimentando esperanças diante da crise em Munique.