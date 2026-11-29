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O cartão vermelho de Joshua Kimmich? Acontece. O fraco 0 a 0 contra o HSV? "Extraordinário!" As declarações de Uli Hoeneß neste domingo chamam a atenção e têm um objetivo em comum: união, calma e paz.

Os últimos dias foram, e continuam sendo, bastante turbulentos no Bayern de Munique. De um lado, há a inacreditável onda de lesões que, depois de atingir Harry Kane, Ismael Saibari (ambos com ruptura do ligamento da sindesmose), Jamal Musiala (ruptura de fibras musculares) e Manuel Neuer (lesão no tendão), agora também tirou Konrad Laimer de ação.

O austríaco, presença constante em campo, sofreu uma "lesão por luxação de tendão no tornozelo direito" contra o HSV no sábado. Ele se juntou à lista de jogadores afastados por longos períodos, agravando ainda mais os problemas de Vincent Kompany para escalar o time.

Também por isso, Uli Hoeneß quis elogiar os jogadores que ainda estavam disponíveis no Bayern. Além dos lesionados, o time não pôde contar com Michael Olise, Serge Gnabry e Alphonso Davies diante do HSV, apesar do fraco 0 a 0 em Hamburgo.

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"Parabenizo o time. Vi uma atuação extraordinária em termos de luta, especialmente com um jogador a menos. Não podemos esquecer que, depois da baixa de Konrad Laimer, tivemos de jogar sem nove titulares", destacou Hoeneß.

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Uli Hoeneß mostra compreensão com Joshua Kimmich

Em vez de criticar duramente o vice-capitão Kimmich, que havia sido tão crítico durante a semana, pela expulsão por agressão pouco antes do intervalo, considerada "totalmente imperdoável" pelo próprio Kimmich, o dirigente foi compreensivo. "Todo mundo pode cometer um erro de vez em quando. O assunto está encerrado", disse Hoeneß sobre o lance de sábado.

Durante a semana, porém, o próprio jogador de 31 anos não havia mostrado a mesma compreensão com a direção do clube. Após a derrota do Bayern por 2 a 1 para o Lille na Champions League, ele criticou publicamente os dirigentes por causa do caso envolvendo Jamal Musiala. Para Kimmich, a postura pública dos dirigentes em relação a Musiala "não foi à maneira do Bayern".

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O próprio Hoeneß havia dado início, no começo de novembro, à discussão sobre o salário altíssimo do talentoso meia-atacante, que vem enfrentando tantos problemas, e sobre o fato de que seu desempenho atual não justificaria esses valores. O tema surgiu em uma participação polêmica de Hoeneß na Bayerischer Rundfunk. Na sexta-feira, Karl-Heinz Rummenigge elevou ainda mais o tom à margem do empate do Bayern por 1 a 1 com o Colônia.

"É sabido que ele tem um problema de saúde. E também é sabido que ele tem um contrato que envolve valores muito altos", disse Rummenigge sobre a disfunção neurológica diagnosticada em Musiala em abril de 2025, que provoca breves crises de ausência. "O que sabemos, infelizmente, sugere que será difícil ele voltar ao nível que tantas vezes mostrou aqui neste estádio."

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Por isso, seria preciso "conversar com o jogador, com a família e, acima de tudo, com a agência, porque, com todo o respeito, esses valores deixam de ser viáveis", acrescentou Rummnigge. Ele chegou a ser questionado sobre uma possível venda de Musiala. "Não consigo imaginar que Jamal queira deixar o clube ou que algum outro clube o compraria nessas condições", respondeu Rummenigge.

As declarações de Rummenigge fizeram a situação em torno da saúde e do contrato de Musiala se agravar a tal ponto que os representantes do jogador estiveram na Säbener Straße na terça-feira passada para uma reunião de conciliação. No dia seguinte, Kimmich criticou a conduta dos dirigentes, aparentemente mirando Rummenigge em especial.

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As declarações dele foram "absolutamente inaceitáveis": "Isso jamais pode acontecer às custas de um jogador." Segundo a revista kicker , as palavras de Kimmich não incomodaram Hoeneß, já que, como capitão, ele "evidentemente" pode defender o elenco. Agora, porém, o meio-campista deve desfalcar o Bayern na Bundesliga até o fim do ano e cumprir uma suspensão de três jogos.

Getty Images

Uli Hoeneß manda alerta aos rivais do Bayern

Enquanto isso, o Bayern provavelmente poderá voltar a contar com Serge Gnabry, Alphonso Davies e Michael Olise na reta final do ano. Gnabry e Davies já treinaram com o elenco na sexta-feira, depois de se recuperarem de lesões musculares. Olise, que sofreu uma dolorosa contusão no pé contra o Colônia, deve voltar a ser relacionado na próxima terça-feira, contra o Hertha Berlim, pela Copa da Alemanha, ou na sexta-feira seguinte, diante do Paderborn, pelo campeonato.

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Conter os danos é agora a palavra de ordem na Säbener Straße. O Bayern precisa encontrar uma forma de atravessar de maneira respeitável a Bundesliga e a fase de liga da Champions League para, no ano que vem, voltar a atacar com o retorno dos jogadores e forças renovadas. Na Bundesliga, a distância para o líder Borussia Dortmund pode aumentar para quatro pontos na noite de domingo. Na Champions, o time está a dois pontos do oitavo lugar, que garante vaga direta nas oitavas de final.

"Estou muito confiante de que sairemos fortalecidos dessa sequência de azar. Aí, alguns terão de se preparar", alertou Hoeneß aos rivais, caso já estivessem alimentando esperanças diante das dificuldades do Bayern.