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As discussões sobre Jamal Musiala continuam, e o conselho de supervisão do Bayern de Munique teria adotado uma posição clara no debate.

Embora quase não esteja jogando no momento, Jamal Musiala parece ser um dos assuntos mais discutidos atualmente no Bayern de Munique. Há poucas semanas, Uli Hoeneß causou repercussão com suas declarações sobre os problemas de saúde do jogador de 23 anos e seu contrato bem remunerado .

Segundo a Sport Bild, o conselho de supervisão do Bayern apoia, de forma unânime, o presidente honorário e ex-dirigente do clube. Isso teria ficado claro na reunião do conselho na segunda-feira. Recentemente, Hoeneß falou em um "dilema" à BR .

"Ele tem uma doença que não é facilmente curável, mas que pode ser razoavelmente controlada com medicamentos", disse Hoeneß, antes de levantar uma questão delicada: "Mas será que algum dia ele voltará a ter a capacidade de rendimento que já teve... "

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Qual é a lesão de Jamal Musiala?

Musiala sofreu repetidos contratempos após sua grave lesão durante o Mundial de Clubes, no verão de 2025 , e enfrenta uma lesão nas fibras musculares desde o fim de setembro . Agora, porém, ele deve ao menos voltar a jogar contra o Colônia, na noite de sexta-feira.

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Além disso, após dois episódios de colapso durante a preparação para a temporada atual, veio a público que o jogador da seleção alemã sofre de uma disfunção neurológica que provoca crises de ausência breves e temporárias, mas tratáveis . Trata-se de uma forma de crise epiléptica.

"Agora ele continua recebendo dinheiro. Mas imagine se o Bayern de Munique colocasse seu contrato em questão", prosseguiu Hoeneß, antes de enfatizar: "O que ele consegue oferecer agora já não é o que está previsto no contrato." Questionado sobre o assunto, o dirigente do Bayern confirmou que a doença não está contemplada no contrato de Musiala.

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O que Jan-Christian Dreesen e Vincent Kompany disseram sobre Jamal Musiala?

Jan-Christian Dreesen, presidente da diretoria executiva do clube, já havia demonstrado publicamente, há poucos dias, compreensão pelas declarações de Hoeneß. "Acho que Uli Hoeneß foi movido, acima de tudo, pela preocupação com o clube, mas também pela responsabilidade com o jogador", disse ele em um evento do Abendzeitung.

Dreesen acrescentou: "Todos nós também temos uma responsabilidade com o clube. Esperamos que Jamal volte. Ele certamente vai precisar de tempo. Vamos avaliar a situação e nos reunir com a família e seus representantes. Ou ficaremos felizes e ele será o velho Jamal, ou, se ele se tornar outro jogador nesse caminho, será preciso conversar." Dreesen não esclareceu sobre o que gostaria de conversar nesse caso. Tampouco disse quando consideraria necessária uma conversa desse tipo.

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Enquanto os dirigentes do Bayern se preocupam sobretudo com o aspecto financeiro, o técnico Vincent Kompany, já recuperado, preferiu se concentrar na questão esportiva durante a entrevista coletiva de quinta-feira. "Temos a sensação e a convicção de que Jamal voltará a campo e mostrará sua capacidade de rendimento", afirmou. "Meu papel é garantir que Jamal tenha sucesso no Bayern de Munique e que saia dessa história como uma versão melhor de si mesmo."