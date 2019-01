UEFA tira Müller do duelo contra o Liverpool pela UCL, mas Bayern promete recorrer

Atacante dos Bávaros toma gancho de dois jogos na Champions por conta da entrada duríssima em Tagliafico no confronto com o Ajax

A entrada duríssima de Thomas Müller em Nicolás Tagliafico, no empate por 3 a 3 entre Bayern de Munique e Ajax, pela fase de grupos da Champions League, custou caro ao atacante e seu clube.

(Foto: Getty Images)

Nesta sexta-feira (11), a Uefa anunciou que Müller está suspenso por dois jogos por conta da expulsão (a primeira de sua carreira como profissional) após a "voadora". Com isso, o atacante vai desfalcar o Bayern nas duas partidas das oitavas de final da Champions League contra o Liverpool.

O Bayern, porém, já informou que vai recorrer da decisão para tentar contar com Müller no embate com os Reds. O desfalque do atacante, um dos principais jogadores do time de Niko Kovac, afinal, será uma baixa tremenda contra um dos melhores times da Europa, em um dos confrontos que mais promete nas oitavas de final da Champions League.