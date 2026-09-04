A UEFA aplicou suspensões aos jogadores do Fenerbahçe Mason Greenwood e Mattéo Guendouzi. O motivo é o comportamento deles após a vitória no playoff da Liga dos Campeões no mês passado contra o Olympique Lyon. Greenwood recebeu uma suspensão condicional de um jogo, enquanto Guendouzi foi punido com quatro partidas de suspensão, sendo duas condicionais. Além disso, a dupla, assim como os dois clubes, também terá de pagar multa.

Guendouzi tem passagem pelo Olympique Marseille, clube pelo qual ainda nutre grande carinho. Antes, durante e depois da partida, Guendouzi e a torcida do Lyon trocaram provocações.

Depois que o Fenerbahçe se classificou para a fase de liga no estádio do Lyon, Guendouzi continuou com as provocações ao gritar, entre outras coisas, "Allez L'OM!", uma demonstração de apoio ao Marseille. Um torcedor do Lyon pulou para baixo e quis partir para cima do francês, mas foi imediatamente contido e acabou levando golpes perto da entrada do túnel.

O treinador de goleiros do Lyon, Antonio Ferreira, também não ficou de fora e recebeu suspensão de cinco jogos, sendo dois condicionais. Segundo a UEFA, houve 'agressão grave'.

Guendouzi foi punido por 'insultar outras pessoas presentes na partida, provocar espectadores e violar as regras básicas de conduta decente'. O meio-campista também terá de pagar uma multa de 50 mil euros, o mesmo valor que os dois clubes também terão de desembolsar.

Greenwood foi punido apenas por 'violar as regras básicas de conduta decente' e, além da suspensão condicional de um jogo, terá de pagar multa de 30 mil euros. Isso significa que o inglês, que assim como Guendouzi também tem passagem pelo Marseille, estará 'normalmente' disponível na próxima semana para o jogo da Liga dos Campeões contra a Roma.

Provavelmente, Guendouzi também teria se feito ouvir contra a Roma. A serviço da Lazio (2023 - 2026), ele quase sempre se desentendia com jogadores do arquirrival, principalmente Paulo Dybala.

Após a partida contra o Lyon, Guendouzi reclamou dos torcedores da equipe da casa. "Quando 60 mil pessoas insultam sua família, sua mãe e seus filhos, antes mesmo de a partida começar, e ninguém da arbitragem manda a multidão se calar..."

"Eu sei que, na França, quando algo assim acontece, chega um ponto em que falam com os torcedores para parar e talvez interrompam a partida." Isso não aconteceu, mas no fim das contas Guendouzi foi quem deu a última risada naquela noite. Além da Roma, ele também perderá o jogo fora de casa contra o Aston Villa em 14 de outubro.



