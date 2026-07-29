A ideia da UEFA de montar um plano contra a FIFA ainda não conta com apoio unânime, segundo informa a Sky. Isso porque o primeiro país da Europa já concorda com os polêmicos planos para a Copa do Mundo do presidente Gianni Infantino.

De acordo com esses planos, a FIFA quer colocar os direitos comerciais da Copa do Mundo em uma nova empresa, a FIFA Forward Enterprise. Investidores externos poderão então adquirir uma participação nessa empresa. A entidade máxima do futebol mundial promete às suas 211 federações filiadas um pagamento de 40 milhões de dólares caso aprovem a proposta até 19 de setembro.

David Trunda, presidente da federação tcheca de futebol, vê principalmente vantagens. “Vejo os benefícios pragmáticos para o futebol tcheco de uma cooperação estreita com Gianni Infantino e sua equipe”, disse ele à Sky. “Claro que precisamos de mais detalhes, mas, pessoalmente, vejo o impacto positivo das intenções da FIFA.”

Segundo Trunda, o dinheiro extra pode ser usado para o desenvolvimento do futebol amador e da infraestrutura do futebol na República Tcheca. A diretoria da federação tcheca discutirá oficialmente a proposta em 11 de agosto, mas o presidente já parece ter definido claramente sua posição.

O apoio da República Tcheca contrasta fortemente com as duras críticas vindas da UEFA e de diversas federações nacionais. A UEFA afirmou anteriormente que o plano ‘ultrapassa um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado’. A KNVB também reagiu de forma extremamente crítica e manifestou sua preocupação com o plano da FIFA.

Segundo o The Times, dentro do mundo do futebol fala-se até em ‘suborno puro’, porque as federações só teriam direito ao pagamento integral se aprovassem a proposta antes do prazo final. A UEFA e também a CONCACAF, entidade do futebol da América do Norte e Central, estariam inclusive considerando um boicote a futuras Copas do Mundo caso os planos sejam levados adiante.

O apoio da República Tcheca pode representar um grande revés para a UEFA, que justamente espera alinhar as federações europeias. Se mais países escolherem o lado de Infantino, uma frente conjunta contra os planos polêmicos corre o risco de se desfazer já em um estágio inicial.