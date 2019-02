Uefa pode dobrar suspesão de Sergio Ramos na Champions League

Zagueiro admitiu que forçou o cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Ajax

Sergio Ramos se envolveu em mais uma polêmica e pode ser punido pela Uefa. Depois de reconhecer publicamente que forçou o cartão amarelo já no final do duelo contra o Ajax no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o zagueiro corre risco de sofrer uma sanção mais dura da entidade, e ficar de fora do primeiro jogo das quartas de final - caso a equipe merengue avance.

"A verdade é que olhando para o resultado mentiria... É algo que tinha pensado. Não estou subestimando o rival e nem estou pensando que a eliminatória está ganha, mas eu decidi assim. Um cartão amarelo no minuto 88 me deixa de fora. Vou ver o jogo [no Santiago Bernabéu] na arquibancada, tal como um torcedor", disse Ramos.



Horas depois, o zagueiro espanhol recorreu as redes sociais para justificar a declaração e negou que tenha forçado o cartão.

"Quero deixar claro que custa a mim mais do que ninguém. Não forcei o cartão, tal como também não o fiz contra a AS Roma no meu último jogo na UCL. Apoiarei nas arquibancadas como um torcedor com o sonho de poder estar nas quartas", escreveu no Twitter.

Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de @ChampionsLeague, y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos.#HalaMadrid https://t.co/zL0Heok5Vp — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de fevereiro de 2019

Vale lembrar que a UEFA tem mostrado mão pesada em casos similares. O mais recente aconteceu com Corona. O jogador do Porto foi castigado com dois jogos, depois de ter visto o quinto cartão amarelo num jogo com o Schalke 04.

As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de março, no Santiago Bernabéu. O empate classifica o Real às quartas de final.