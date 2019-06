UEFA nega recurso e mantém suspensão de Neymar na Champions League

Brasileiro irá perder os três primeiros jogos da próxima edição do torneio por ter ofendido os árbitros da partida contra o Manchester United

A UEFA anunciou nesta quarta-feira (19) que negou o recurso apresentado pelo e que mantém a suspensão de três jogos de Neymar para a próxima Champions League.

O brasileiro foi punido pela UEFA com três jogos de suspensão pelas críticas feitas no Instagram contra a arbitragem do duelo entre PSG e Manchester United pelas oitavas de final da , em março.

A pena será cumprida na próxima edição da Champions, o que significa que Neymar irá perder metade das partidas da fase de grupos da edição 2019-20 do torneio.

Na ocasião, Neymar não aprovou a decisão do VAR na marcação de um pênalti de Kimpembe nos últimos minutos da partida de volta. O gol de pênalti decretou a eliminação do time francês em casa.

"Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta. Isso não existe. Como o cara vai colocar a mão nas costas?", afirmou Neymar na ocasião.

Machucado, Neymar não atuou na partida.

O brasileiro está envolvido em especulações sobre um possível retorno ao Barcelona e a suspensão valeria mesmo após a mudança de time.