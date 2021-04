Uefa investiga Ibra por envolvimento em apostas: pena pode chegar a três anos de suspensão

O jogador acabou de renovar o contrato com o Milan e corre o risco de perder nova chance na seleção sueca

Poucos dias após sua renovação de contrato com o Milan, Zlatan Ibrahimovic virou alvo de uma investigação disciplinar na Uefa que pode afastá-lo de campo por até três anos. A entidade reguladora do futebol europeu analisa alegações sobre um suposto interesse do jogador em uma companhia de apostas esportivas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Aos 39 anos de idade, Ibrahimovic segue impressionando dentro de campo com a camisa do Milan. Recentemente, além da renovação contratual até 2022, o sueco ainda conseguiu uma convocação para voltar a defender sua seleção depois de cinco anos afastado. Uma investigação, porém, pode interromper o sonho do atacante de disputar competições oficiais.

Nesta segunda-feira (26), a Uefa anunciou a abertura de uma investigação contra Ibra por uma suposta violação do código disciplinar da entidade.

"De acordo com o artigo 31 do Código Disciplinar da Uefa, o inspetor de Ética e Disciplina foi indicado hoje para conduzir uma investigação sobre uma potencial violação do Código Disciplinar pelo senhor Zlatan Ibrahimovic, por um suposto interesse financeiro em uma companhia de apostas. Mais informações sobre o caso estarão disponíveis no tempo devido", diz o comunicado da entidade.

Segundo a Aftonbladet relatou no início de abril, a empresa de Ibra, a Unknown AB possui ações da Bethard, uma empresa de apostas sediada em Malta. E, de acordo com as regras da Fifa e da Uefa, nenhum jogador profissional pode ter vínculo ou interesses financeiros em empresas de apostas.

Caso seja considerado culpado, Ibra pode receber desde uma multa até uma punição de três anos de suspensão de qualquer atividade ligada ao futebol. Desta forma, o atacante poderia perder tanto a Eurocopa, que será realizada ainda em 2021, quanto a Copa do Mundo de 2022. Em caso de pena máxima, o sueco teria quase 43 anos quando fosse liberado para voltar a atuar.

Na atual temporada, Ibra sofreu com lesões, mas marcou 17 gols em 25 jogos disputados pelo Milan.