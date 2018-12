UEFA e FIFPro acusam: Inter não seguiu protocolo antirracismo no caso Koulibaly

Afirmação se trata da não interrupção da partida, apesar dos avisos direcionados aos torcedores presentes no San Siro

A UEFA e a FIFPro (Federação Internacional das Associações de Futebolistas Profissionais) expressaram preocupação em comunicado conjunto lançado nesta sexta-feira (28) sobre o caso de racismo sofrido por Kalidou Koulibaly na última quarta-feira (26).

No texto, as entidades manifestaram apoio às autoridades italianas em coibir a atitude dos torcedores, que entoaram cânticos racistas durante a maior parte do jogo entre Inter de Milão e Napoli no Estádio Giuseppe Meazza e concordou com a punição dada ao time Nerazzurri de jogar duas partidas em casa sem a presença da torcida e um terceiro com a ala sul fechada.

Apesar disso, houve a ressalva de que não foi respeitado o protocolo de antirracismo estabelecido pela UEFA, considerando que, mesmo com os avisos emitidos pelos alto-falantes do estádio, as manifestações ofensivas não pararam e que, mesmo com o alerta feito pela comissão técnica da equipe Partenopei , o árbitro não parou o duelo e expulsou Koulibaly.

No fim, a UEFA e a FIFPro confirmaram que apoiam qualquer medida adicional que a FIGC (Federação Italiana de Futebol) decidir adotar para que situações que envolvam atitudes racistas não acontecam mais em ambientes que envolvam o futebol.