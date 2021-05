Uefa abre investigação contra Superliga e põe Real Madrid, Barcelona e Juventus na berlinda

Trio de clubes se manteve na proposta de um novo torneio e está no centro de inquérito da entidade europeia

A Uefa emitiu um comunicado nesta quarta (12) para anunciar que abriu uma investigação para esclarecer se Real Madrid, Barcelona e Juventus violaram o quadro jurídico do futebol europeu com a fundação da Superliga no dia 18 de abril. Os três são os únicos times que ainda fazem parte dela.

“De acordo com o Artigo 31 (4) dos Regulamentos Disciplinares da UEFA, os inspetores de ética e disciplina da UEFA foram nomeados hoje para conduzir uma investigação disciplinar sobre uma possível violação do quadro jurídico da UEFA pelo Real Madrid CF, FC Barcelona e Juventus FC em relação ao projeto denominado Superliga”, explica o comunicado da UEFA.

Além disso, a declaração apenas esclarece a abertura do procedimento e indica que fornecerá mais informações sobre este inquérito seu “em devido tempo”.

A investigação está agora nas mãos dos Inspetores de Ética e Disciplina da Uefa, órgão que atualmente é composto por 20 membros e cujo inspetor-chefe é o cipriota Chris Georghiades e que tem entre os membros o espanhol Toni García Alcaraz. Este advogado catalão de 32 anos é especialista em direito desportivo e ocupa este cargo desde 2018.

A eleição deste órgão é de responsabilidade do Comitê Executivo da Uefa, mas deve ser ratificada nos congressos da entidade com os votos das diferentes federações-membro e dos representantes dos clubes.

A Uefa já anunciou na sexta (7) que chegou a um “tratado de paz” com nove dos 12 clubes fundadores da competição que abandonaram o projeto, e notificou Real Madrid, Barcelona e Juventus da possibilidade de abrir a investigação, como aconteceu: “Todos os direitos estão reservados para tomar medidas que julgar adequadas contra os clubes que até agora se recusaram a desistir da chamada Superliga. O assunto será encaminhado sem demora aos órgãos disciplinares competentes da UEFA”.