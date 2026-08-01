Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), enfrenta pressões crescentes por parte da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa), depois que esta lhe comunicou a necessidade de deixar o cargo ou enfrentar uma votação de moção de desconfiança que pode levar à sua destituição.

Segundo o jornal britânico "Telegraph", as 55 federações nacionais que integram a Uefa estão prontas para votar contra a permanência de Infantino caso ele se recuse a renunciar, num momento em que a confederação continental precisa apenas do apoio de 43 federações para convocar uma votação oficial de moção de desconfiança.

A Uefa havia declarado publicamente ter perdido a confiança na liderança de Infantino, exigindo uma mudança radical dentro da entidade internacional, isso após o presidente da Fifa ter sido obrigado a recuar em seu polêmico projeto "FIFA Forward Enterprise", que visava criar uma nova entidade comercial e permitir a venda de uma parcela dos direitos da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

A posição da Uefa veio após uma ampla onda de contestação dentro da família do futebol, além de um clima de rebelião nos corredores da Fifa, onde alguns funcionários descreveram o projeto como uma tentativa de "matar a alma do jogo".

A Federação Inglesa de Futebol se juntou à posição da Uefa, reafirmando seu total apoio às exigências da confederação continental por uma revisão abrangente da liderança da Fifa e de seus mecanismos de governança.

A Federação Inglesa afirmou em comunicado: "Apoiamos totalmente a posição da Uefa. Chegou a hora de realizar uma revisão abrangente e rigorosa da liderança e da governança da Fifa, para garantir que o futebol mundial seja administrado com transparência, atendendo aos interesses das 211 federações nacionais, colocando o futuro do jogo a longo prazo no centro das decisões".