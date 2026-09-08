Ayase Ueda marcou pela primeira vez pelo Lille OSC na Champions League. Isso não foi suficiente para evitar a derrota para o Real Betis (2 a 3), também por causa de um cartão vermelho absurdamente idiota para Ethan Mbappé. Erling Haaland voltou a ser decisivo para o Manchester City.

FC Porto - Manchester City 0 a 2

O Manchester City pareceu vulnerável nos minutos iniciais do confronto no Porto. Os visitantes foram entrando melhor no jogo ao longo do primeiro tempo e deram azar ao ver o goleiro Diogo Costa fazer defesas em finalizações de Haaland e Phil Foden.

O Porto não conseguiu finalizar no gol nenhuma vez no primeiro tempo, pela primeira vez desde a temporada 2003/04. William Gomes tentou, embora em posição de impedimento, mas viu sua finalização sair bem longe do alvo. As duas equipes foram para o intervalo com o placar em 0 a 0.

O Manchester City voltou em ritmo intenso do vestiário no chuvoso Porto, com Haaland cabeceando na trave e marcando pouco depois da volta do intervalo. O Porto também teve chances: uma bola desviada de cabeça por Alberto Costa por muito pouco não foi completada para o gol por Nehuén Pérez. Por causa da vantagem apertada, havia nervosismo entre os visitantes, com Gianluigi Donnarumma não transmitindo segurança.

Houve polêmica quando Marc Guéhi acertou o rosto do jogador do Porto Gabri Veiga com o braço. O árbitro Szymon Marciniak deixou a jogada sem punição, e o VAR Pol van Boekel também não interveio.

O time de Enzo Maresca resistiu nos minutos finais, enquanto Haaland ampliou a vantagem, e começa a campanha europeia com três pontos. Uma boa prévia, portanto, para o dérbi contra o Manchester United no próximo fim de semana.

Lille OSC - Real Betis 2 a 3

Ueda apareceu muito bem aos doze minutos para cabecear de perto e fazer o 1 a 0. Foi o segundo gol do ex-jogador do Feyenoord pelo Lille, depois de já ter balançado as redes uma vez na Ligue 1. O Real Betis se recuperou e empatou aos 33 minutos: Marc Bartra marcou de cabeça para os visitantes.

Foi o duelo das bolas aéreas, porque Alexsandro cabeceou a bola no ângulo alguns minutos depois, em cobrança de escanteio. O Real Betis apagou a desvantagem logo após o intervalo em pouquíssimo tempo. Uma cobrança de falta com efeito de Isco foi cabeceada no canto direito por Bartra, enquanto o ex-jogador do AZ Troy Parrott, que ainda havia desperdiçado de forma gritante antes do intervalo, empurrou para fazer o 2 a 3 pouco tempo depois.

A missão do Lille ficou difícil quando Ethan Mbappé distribuiu de forma evidente uma cotovelada e recebeu cartão vermelho direto. O Real Betis administrou com tranquilidade o duelo com um homem a mais e leva três pontos para a Espanha.