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O técnico da Udinese Paolo Zanetti falou em entrevista coletiva antes da partida contra a Fiorentina, pela 13ª rodada da Serie A: "Antes de tudo, preciso agradecer aos torcedores, que entenderam que o time deu tudo de si. No fim, contra o Bologna, foi um empate, nada demais, com uma boa atuação. O ambiente, porém, está mostrando que está ao nosso lado, e isso é fundamental. Sempre disse aos jogadores que temos de ser nós, com nossas atuações, a empolgar os torcedores".

O time não terá Davis: "Acho que Davis é fundamental para nós, assim como outros jogadores. Mas não podemos depender dele. Temos de superar as ausências, porque, mais adiante no campeonato, talvez haja outras de jogadores fundamentais. O jogo de domingo é dificílimo. A Fiorentina está em dificuldades e, assim como nós, precisa muito de um resultado. Vamos precisar da mesma humildade do último domingo, tentando acrescentar algo a mais. Sei que faz muito tempo que não vencemos em casa e que as vitórias aqui muitas vezes vieram com certa dificuldade. Gostaria de mudar essa situação em breve".

Abankwah aberto pela direita é uma opção que pode ser repetida? "Abankwah é um jogador muito interessante, tem velocidade e talento, mas, acima de tudo, trabalha muito. É muito frio. Como sempre, temos três ou quatro opções para avaliar, e vai entrar em campo quem estiver melhor. Abankwah é um desses jogadores que me oferecem muitas alternativas. Estamos recuperando Zanoli, e Vojvoda também está melhor".

Alaba já pode ser uma opção? Em que posição pode jogar? "Tecnicamente, Alaba pode jogar em qualquer lugar. Fisicamente, repito que ele precisa jogar quando estiver em plena forma. Já jogou quando não estava em sua melhor condição e teve de parar. Pela qualidade que tem, Alaba também pode jogar como meia-atacante, mas preciso que esteja em plena forma".

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Como está o trabalho com Zaniolo, Okoye e Lovric? "Sobre Lovric, eu não tinha dúvidas, porque já o conhecia e sabia o que ele poderia me oferecer. Zaniolo precisa continuar se divertindo ao jogar futebol, que é o que ele faz de melhor. Okoye é um grande goleiro e precisa voltar a ser um dos pontos fortes deste time".