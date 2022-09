Udinese x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece neste domingo (4), pela quinta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Udinese e Roma se enfrentam neste domingo (4), em Udine, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Roma é a segunda colocada na Serie A, com uma ótima campanha que a deixa empatada com a líder Atalanta. Cada uma das duas têm 10 pontos (três vitórias e um empate) conquistados nas quatro rodadas já disputadas, e até mesmo o um saldo de gols igual.

Para este jogo, a José Mourinho deve fazer algumas mudanças, visando o jogo da Liga Europa no meio de semana. Além disso, o time tem alguns desfalques, como Nicolo Zaniolo, que está fora novamente após sofrer uma luxação no ombro, e o recém-chegado Georginio Wijnaldum, que quebrou a perna quebrada.

Do outro lado, a Udinese é a nona colocada, com sete pontos conquistados em duas vitórias, um empate e uma derrota. A pontuação é a mesmo do Torino, oitavo colocado, que fica à frente nos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Possível escalação da Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Bijol; Perez, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Possível escalação da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Desfalques da partida

Udinese:

Adam Masina: machucado

Roma: Nicolo Zaniolo e Georginio Wijnaldum: machucados

Quando é?

JOGO Udinese x Roma DATA Domingo, 4 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Friuli - Udine, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Udinese

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 1 x 0 Fiorentina Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022 Monza 1 x 2 Udinese Campeonato Italiano 26 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Udinese Campeonato Italiano 11 de setembro de 2022 10h (de Brasília) Udinese x Inter de Milão Campeonato Italiano 18 de setembro de 2022 07h30 (de Brasília)

Roma

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 3 x 0 Monza Campeonato Italiano 30 de agosto de 2022 Juventus 1 x 1 Roma Campeonato Italiano 27 de agosto de 2022

Próximas partidas