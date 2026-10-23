Udinese x Milan: detalhes da partida
A Udinese Calcio recebe o Milan no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela 8ª rodada da Serie A, no Bluenergy Stadium.
Milan busca reação no campeonato diante de uma Udinese determinada a resistir
Deixar para trás a frustração do meio da semana é a prioridade imediata do Milan no retorno à Serie A neste domingo. O time sofreu uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Bournemouth pela Liga Europa na quinta-feira, em uma partida fortemente marcada pela expulsão do goleiro Mike Maignan aos 27 minutos. Apesar do tropeço europeu, o Milan mantém a força no campeonato nacional, como mostrou na emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta no fim de semana passado. Pela frente, terá uma Udinese ansiosa para se recuperar em casa após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Lecce.
Duelo em destaque: Keinan Davis x Strahinja Pavlović
Referência física no ataque: Keinan Davis comanda o ataque da Udinese, com a missão de vencer disputas aéreas e segurar a bola para envolver os meias ofensivos Giorgi Chakvetadze e Jurgen Ekkelenkamp nas transições.
Pilar defensivo: O zagueiro sérvio Strahinja Pavlović lidera o sistema defensivo do Milan. Pavlović precisa manter a disciplina posicional para não dar espaço a Davis na área e neutralizar a ameaça da Udinese nas bolas paradas.
Análise tática e escalações prováveis
Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.
Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.
Análise da partida: Os números dão ao Milan uma vantagem clara antes do confronto, no qual entra como favorito mesmo fora de casa. Para conquistar os três pontos, o time precisa assumir o controle do meio-campo desde cedo e explorar os espaços ao redor dos defensores pelos lados da Udinese, sem perder a bola nas transições e expor sua linha de três zagueiros.
Notícias e elencos das equipes
Prováveis escalações de Udinese x Milan
A Udinese chega à partida sem Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo e Vakoun Issouf Bayo, todos lesionados. Runjaic, portanto, tem opções limitadas para tentar interromper uma sequência ruim de resultados. Até o momento, não há suspensões registradas na equipe da casa, embora possam surgir atualizações mais perto do início do jogo.
No Milan, Amorim não conta com Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano, todos afastados por lesão. A equipe visitante não tem preocupações com suspensões para esta partida.
Momento das equipes
A Udinese somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, sequência que evidencia a gravidade de suas dificuldades atuais. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce, em uma atuação duramente criticada. Antes, perdeu por 5 a 3 para a Inter, por 1 a 0 para o Cagliari e por 2 a 1 para o Torino. O único ponto conquistado veio no empate por 1 a 1 com o Pogon Szczecin. Nessas cinco partidas, a Udinese marcou cinco gols e sofreu nove.
O momento recente do Milan é bem diferente. A equipe de Amorim venceu três, empatou uma e perdeu uma das últimas cinco partidas, com 10 gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, precedida por uma goleada por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg, pela Liga Europa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 2 a 0 para o Benfica.
Histórico do confronto direto
Confrontos
O histórico recente do confronto direto favorece amplamente o Milan. O encontro mais recente ocorreu em abril de 2026, quando o Milan venceu a Udinese por 3 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, o Milan venceu quatro vezes e a Udinese, uma. Nesse período, o Milan marcou 13 gols e sofreu apenas cinco. A única vitória da Udinese na série veio em casa, em janeiro de 2024, quando venceu o Milan por 3 a 2, um resultado que foi exceção, não regra.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|6
|1
|0
|21
|9
|+12
|19
V
V
E
V
V
|2
|7
|6
|1
|0
|14
|4
|+10
|19
V
V
V
E
V
|3
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
V
E
E
V
V
|4
|7
|4
|3
|0
|14
|7
|+7
|15
V
E
V
E
E
|5
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|+5
|14
V
E
D
V
V
|6
|7
|4
|1
|2
|13
|9
|+4
|13
V
D
V
E
V
|7
|7
|4
|1
|2
|6
|7
|-1
|13
D
E
V
V
V
|8
|7
|3
|2
|2
|9
|8
|+1
|11
D
E
V
D
E
|9
|7
|3
|1
|3
|10
|7
|+3
|10
D
V
E
V
D
|10
|7
|3
|1
|3
|10
|9
|+1
|10
V
V
E
D
V
|11
|7
|3
|0
|4
|10
|11
|-1
|9
D
V
D
D
D
|12
|7
|3
|0
|4
|9
|12
|-3
|9
V
D
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|12
|14
|-2
|8
D
E
D
V
E
|14
|7
|2
|1
|4
|13
|15
|-2
|7
V
D
V
D
E
|15
|7
|1
|2
|4
|6
|10
|-4
|5
D
V
E
D
E
|16
|7
|1
|1
|5
|9
|16
|-7
|4
D
D
D
D
D
|17
|7
|1
|1
|5
|5
|13
|-8
|4
D
V
D
E
D
|18
|7
|1
|1
|5
|8
|17
|-9
|4
D
D
E
V
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|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
D
V
D
E
|20
|7
|1
|0
|6
|6
|16
|-10
|3
V
D
D
D
D