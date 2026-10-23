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Campeonato Italiano
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Udinese x Milan pela Serie A: Milan busca reação em Udine após derrota europeia no meio da semana

Udinese x Milan
Campeonato Italiano
Udinese
Milan

De volta à Serie A após uma dura derrota por 3 a 0 para o Bournemouth em competição europeia, o Milan vai ao Bluenergy Stadium em busca de recuperação no campeonato nacional diante da Udinese, que tenta superar a derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce.

Udinese x Milan: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 8
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

A Udinese Calcio recebe o Milan no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela 8ª rodada da Serie A, no Bluenergy Stadium.

AFC Bournemouth v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Milan busca reação no campeonato diante de uma Udinese determinada a resistir

Deixar para trás a frustração do meio da semana é a prioridade imediata do Milan no retorno à Serie A neste domingo. O time sofreu uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Bournemouth pela Liga Europa na quinta-feira, em uma partida fortemente marcada pela expulsão do goleiro Mike Maignan aos 27 minutos. Apesar do tropeço europeu, o Milan mantém a força no campeonato nacional, como mostrou na emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta no fim de semana passado. Pela frente, terá uma Udinese ansiosa para se recuperar em casa após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Lecce.

AC Monza v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Duelo em destaque: Keinan Davis x Strahinja Pavlović

Referência física no ataque: Keinan Davis comanda o ataque da Udinese, com a missão de vencer disputas aéreas e segurar a bola para envolver os meias ofensivos Giorgi Chakvetadze e Jurgen Ekkelenkamp nas transições.

Pilar defensivo: O zagueiro sérvio Strahinja Pavlović lidera o sistema defensivo do Milan. Pavlović precisa manter a disciplina posicional para não dar espaço a Davis na área e neutralizar a ameaça da Udinese nas bolas paradas.

Análise tática e escalações prováveis

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Análise da partida: Os números dão ao Milan uma vantagem clara antes do confronto, no qual entra como favorito mesmo fora de casa. Para conquistar os três pontos, o time precisa assumir o controle do meio-campo desde cedo e explorar os espaços ao redor dos defensores pelos lados da Udinese, sem perder a bola nas transições e expor sua linha de três zagueiros.

Notícias e elencos das equipes

Prováveis escalações de Udinese x Milan

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletE. EbosseE. EbosseN. BertolaN. BertolaH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaO. ZarragaO. ZarragaJ. KarlstroemJ. KarlstroemJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeK. DavisK. DavisM. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. RabiotS. ChukwuezeS. ChukwuezeL. ModricL. ModricC. PulisicC. Pulisicteam-logoD. MoreiraY. MusahY. MusahG. RamosG. Ramos
Milan crest
Milan
MIL
3-4-2-1
Udinese

Time titular

Milan

Técnico

  • K. Runjaic
  • Rúben Amorim

A Udinese chega à partida sem Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo e Vakoun Issouf Bayo, todos lesionados. Runjaic, portanto, tem opções limitadas para tentar interromper uma sequência ruim de resultados. Até o momento, não há suspensões registradas na equipe da casa, embora possam surgir atualizações mais perto do início do jogo.

No Milan, Amorim não conta com Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano, todos afastados por lesão. A equipe visitante não tem preocupações com suspensões para esta partida.

Momento das equipes

UDI

UDI - Sequência

INT
D5-3
CGL
D0-1
POG
E1-1
TOR
D2-1
LEC
D0-3
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
MIL

MIL - Sequência

LEC
V3-0
SAS
E1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
D3-0
Gol marcado (sofrido)
11/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

A Udinese somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, sequência que evidencia a gravidade de suas dificuldades atuais. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce, em uma atuação duramente criticada. Antes, perdeu por 5 a 3 para a Inter, por 1 a 0 para o Cagliari e por 2 a 1 para o Torino. O único ponto conquistado veio no empate por 1 a 1 com o Pogon Szczecin. Nessas cinco partidas, a Udinese marcou cinco gols e sofreu nove.

O momento recente do Milan é bem diferente. A equipe de Amorim venceu três, empatou uma e perdeu uma das últimas cinco partidas, com 10 gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, precedida por uma goleada por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg, pela Liga Europa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 2 a 0 para o Benfica.

Histórico do confronto direto

Confrontos

UdineseEmpateMilan
1
0
4
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
0
Udinese badge
Udinese
UDI
3
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Milan badge
Milan
MIL
4
FJ
Campeonato Italiano
Milan badge
Milan
MIL
1
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Milan badge
Milan
MIL
3
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O histórico recente do confronto direto favorece amplamente o Milan. O encontro mais recente ocorreu em abril de 2026, quando o Milan venceu a Udinese por 3 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, o Milan venceu quatro vezes e a Udinese, uma. Nesse período, o Milan marcou 13 gols e sofreu apenas cinco. A única vitória da Udinese na série veio em casa, em janeiro de 2024, quando venceu o Milan por 3 a 2, um resultado que foi exceção, não regra.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
7610219+1219
V
V
E
V
V
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
V
V
V
E
V
3
RomaRomaROM
7520163+1317
V
E
E
V
V
4
MilanMilanMIL
7430147+715
V
E
V
E
E
5
ComoComoCOM
7421127+514
V
E
D
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
D
V
E
V
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
D
E
V
V
V
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
D
E
V
D
E
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
D
V
E
V
D
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
V
V
E
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
D
V
D
D
D
12
LecceLecceLEC
7304912-39
V
D
D
V
D
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
D
E
D
V
E
14
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
72141315-27
V
D
V
D
E
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
D
V
E
D
E
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
D
D
D
D
D
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
D
V
D
E
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
D
D
E
V
D
19
ParmaParmaPAR
7115413-94
D
D
V
D
E
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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