Udinese x Milan: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 8 25 de out. de 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

A Udinese Calcio recebe o Milan no domingo, 25 de outubro de 2026, às 19h45 GMT (15h45 EST / 20h45 BST / 21h45 SAST), pela 8ª rodada da Serie A, no Bluenergy Stadium.

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Milan busca reação no campeonato diante de uma Udinese determinada a resistir

Deixar para trás a frustração do meio da semana é a prioridade imediata do Milan no retorno à Serie A neste domingo. O time sofreu uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Bournemouth pela Liga Europa na quinta-feira, em uma partida fortemente marcada pela expulsão do goleiro Mike Maignan aos 27 minutos. Apesar do tropeço europeu, o Milan mantém a força no campeonato nacional, como mostrou na emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta no fim de semana passado. Pela frente, terá uma Udinese ansiosa para se recuperar em casa após a decepcionante derrota por 3 a 0 para o Lecce.

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Duelo em destaque: Keinan Davis x Strahinja Pavlović

Referência física no ataque: Keinan Davis comanda o ataque da Udinese, com a missão de vencer disputas aéreas e segurar a bola para envolver os meias ofensivos Giorgi Chakvetadze e Jurgen Ekkelenkamp nas transições.

Pilar defensivo: O zagueiro sérvio Strahinja Pavlović lidera o sistema defensivo do Milan. Pavlović precisa manter a disciplina posicional para não dar espaço a Davis na área e neutralizar a ameaça da Udinese nas bolas paradas.

Análise tática e escalações prováveis

Udinese Calcio (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Karlström, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Moreira, Musah, Jashari, Estupiñán; Pulisic, Ramos, Rabiot.

Análise da partida: Os números dão ao Milan uma vantagem clara antes do confronto, no qual entra como favorito mesmo fora de casa. Para conquistar os três pontos, o time precisa assumir o controle do meio-campo desde cedo e explorar os espaços ao redor dos defensores pelos lados da Udinese, sem perder a bola nas transições e expor sua linha de três zagueiros.

Notícias e elencos das equipes

A Udinese chega à partida sem Idrissa Gueye, Nicolo Zaniolo e Vakoun Issouf Bayo, todos lesionados. Runjaic, portanto, tem opções limitadas para tentar interromper uma sequência ruim de resultados. Até o momento, não há suspensões registradas na equipe da casa, embora possam surgir atualizações mais perto do início do jogo.

No Milan, Amorim não conta com Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Pietro Terracciano, todos afastados por lesão. A equipe visitante não tem preocupações com suspensões para esta partida.

Momento das equipes

A Udinese somou apenas um empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais, sequência que evidencia a gravidade de suas dificuldades atuais. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 em casa para o Lecce, em uma atuação duramente criticada. Antes, perdeu por 5 a 3 para a Inter, por 1 a 0 para o Cagliari e por 2 a 1 para o Torino. O único ponto conquistado veio no empate por 1 a 1 com o Pogon Szczecin. Nessas cinco partidas, a Udinese marcou cinco gols e sofreu nove.

O momento recente do Milan é bem diferente. A equipe de Amorim venceu três, empatou uma e perdeu uma das últimas cinco partidas, com 10 gols marcados e sete sofridos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre a Atalanta, precedida por uma goleada por 4 a 0 fora de casa contra o Salzburg, pela Liga Europa. O único revés nessa sequência foi a derrota por 2 a 0 para o Benfica.

Histórico do confronto direto

O histórico recente do confronto direto favorece amplamente o Milan. O encontro mais recente ocorreu em abril de 2026, quando o Milan venceu a Udinese por 3 a 0 em casa, pela Serie A. Nos últimos cinco confrontos, o Milan venceu quatro vezes e a Udinese, uma. Nesse período, o Milan marcou 13 gols e sofreu apenas cinco. A única vitória da Udinese na série veio em casa, em janeiro de 2024, quando venceu o Milan por 3 a 2, um resultado que foi exceção, não regra.