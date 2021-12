Udinese x Milan: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Milan entram em campo neste sábado (11), contra a Udinese, no estádio Fiuli, às 16h45 (de Brasília), ela 17ª rodada do Campeonato Italiano, defendendo a sua liderança. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na tv fechada, e do Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Udinese x Milan DATA Sábado, 11 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio Friuli, Udine Bridge - ING HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo será transmitido pela ESPN Brasil, na tv fechada, e pelo Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Udinese conta com o apoio de sua torcida para somar pontos e tentar ganhar posições na tabela.

O time conta com o retornos de Rodrigo Becão, recuperado de lesão, e Walace e Molina, que estavam suspensos.

Do outro lado, o Milan sabe que precisa vencer para se manter na liderança da Serie A italiana.

Catillejo, Rafael Leão e Giroud têm chances de serem relacionados neste sábado, enquanto Rebic e Pellegri seguem como dúvidas.

Provável escalação do Udinese: Silvestri; Samir, Becao, Nuytinck; Molina, Arslan, Makengo, Walace, Udogie; Deulofeu; Beto.

Provável escalação do Milan: Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA Empoli 3 x 1 Udinese Campeonato Italiano 6 de dezembro de 2021 Lazio 4 x 4 Udinese Campeonato Italiano 2 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Udinese x Crottone Copa da Itália 14 de dezembro de 2021 14h (de Brasília) Cagliari x udinese Campeonato Italiano 18 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 1 x 2 Liverpool Champions League 7 de dezembro de 2021 Milan 2 x 0 Salernitana Campeonato Italiano 4 de dezembro de 2021

Próximas partidas