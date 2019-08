Udinese x Milan: como assistir no DAZN, escalação e mais do Campeonato Italiano

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil neste domingo (25)

A bola finalmente rolou no Campeonato Italiano 2019/20. Na rodada de estreia, o visita a neste domingo (25), às 13h (de Brasília), com o DAZN transmitindo com exclusividade para o Brasil o duelo ao vivo.

Veja informações da partida!

JOGO Udinese x Milan DATA Domingo, 25 de agosto LOCAL Dacia Arena - HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UDINESE

Os torcedores da Udinese deverá ver em campo pela última vez Rodrigo de Paul. O meia argentino já anunciou publicamente que deseja sair do clube.

"Quero jogar na Liga dos Campeões, quero dar um passo em frente. Quero ir mais longe, mas, enquanto ninguém satisfizer as pretensões da Udinese, isso não vai acontecer.", disse.

Provável escalação do Udinese: Musso; Becão, Troost-Ekong, Samir; Avest, Mandragora, Fofana, Larsen; Pussetto, Paul, Lasagna.

MILAN

O novo treinador, Marco Giampaolo, deverá montar a equipe no 4-3-1-2, mas a posição de Suso entre o ataque e o meio-campo ainda não está clara.

Theo Hernandéz estará de volta após se recuperar de uma lesão no tornozelo, enquanto Lucas Paquetá segue na equipe titular.

Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bennacer, Paquetá; Calhanoglu; Suso, Piatek.