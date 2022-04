Udinese x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Udinese e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Friuli, a partir das 13h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Udinese x Inter de Milão DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL Estádio Friuli - Udine, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (1), no Estádio Friuli.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de perder a chance de assumir a liderança (perdeu para o Bologna por 2 a 1), a Inter, atual campeã, segue na briga com o Milan pelo bicampeonato. Até o momento, com 72 pontos, soma 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas no Campeonato Italiano.

Do outro lado, a Udinese, com 43 pontos, chega embalada com a goleada aplicada sobre a Fiorentina por 4 a 0, mas entra em campo apenas para cumprir tabela. Mesmo se vencesse os últimos quatro jogos, ficaria fora da zona de classificação para as competições internacionais.

Em 109 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão venceu 54 jogos, contra 23 da Udinese, além de 32 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

UDINESE

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 2 Udinese Campeonato Italiano 24 de abril de 2022 Fiorentina 0 x 4 Udinese Campeonato Italiano 28 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sassuolo x Udinese Campeonato Italiano 7 de maio de 2022 13h (de Brasília) Udinese x Spezia Campeonato Italiano 14 de maio de 2022 13h (de Brasília)

INTER

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 3 x 1 Roma Campeonato Italiano 23 de abril de 2022 Bologna 2 x 1 Inter Campeonato Italiano 27 de abril de 202

Próximas partidas