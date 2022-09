Udinese x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes voltam a campo neste domingo (18), pela sétima rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Depois da vitória sobre o Plzen por 2 a 0 na fase de grupos da Champions League, a Inter de Milão volta as atenções para o Campeonato Italiano. Neste domingo (18), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Friuli, a Inter terá pela frente a Udinese, pela sétima rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Para a partida fora de casa, a Inter deve ter novamente Henrikh Mkhitaryan no meio-campo, enquanto a Udinese, embalada com quatro vitórias consecutivas no campeonato nacional, deve ter Beto entre os titulares enquanto Bram Nuytinck pode entrar no lugar de Enzo Ebosse.

Em 110 jogos disputados entre as equipes, a Inter soma 55 vitórias, contra 23 da Udinese, além de 32 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Italiano 2021/22, a Inter venceu por 2 a 1.

Escalações:

Escalação do provável UDINESE: Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.

Escalação do provável INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Inter de Milão

Lukaku e Calhanoglu, machucados, são desfalques.

Udinese

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 17 de setembro de 2022

• Horário: 7h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Friuli – Udine, Itália