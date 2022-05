Udinese x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 21/22

Udinese e Inter de Milão se enfrentam neste domingo (1), a partir das 13h (de Brasília), no Estádio Friuli, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Depois de perder a chance de assumir a liderança (perdeu para o Bologna por 2 a 1), a Inter, atual campeã, segue na briga com o Milan pelo bicampeonato. Até o momento, com 72 pontos, soma 22 vitórias, oito empates e quatro derrotas na Serie A, enquanto a Udinese, com 43 pontos, chega embalada com a goleada aplicada sobre a Fiorentina por 4 a 0.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto, a Internazionale não poderá contar com Hakan Calhanoglu, suspenso, e Alessandro Bastoni, machucado.

Por outro lado, Vidal deve aparecer entre os titulares, assim como o goleiro Samir Handanovic.

A Udinese, por sua vez, terá Roberto Pereyra, recuperado de uma lesão muscular, no lugar do suspenso Jean-Victor Makengo.

Possível escalação da Udinese: Silvestri; Becão, Mari, Perez; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Sucesso.

Possível escalação da Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Martinez, Dzeko.

DESFALQUES

UDINESE:

Jean-Victor Jean-Victor Makengo: suspenso

INTERNAZIONALE:

Hakan Calhanoglu: suspenso

Alessandro Bastoni: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Udinese e Internazionale será transmitido ao vivo pelo Star+, na plataforma de streaming, neste domingo (1).