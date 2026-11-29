A partida será transmitida pela DAZN Italia. Veja abaixo o canal de TV e as opções de streaming: assine para assistir a Udinese x Fiorentina ao vivo.
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A Udinese recebe a Fiorentina no domingo, 29 de novembro, no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em Udine, pela 13ª rodada da Serie A. A bola rola às 12h30.
Para a equipe de Udine, o confronto já tem muito peso. O time de Paolo Zanetti é o último colocado em uma tabela que começa a ficar apertada e vem de um empate por 1 a 1 em Bologna, ponto que interrompeu uma sequência negativa.
Em Bologna, a Udinese não pôde contar com Keinan Davis. Zanetti explicou que optou por um ataque sem um centroavante de referência, com Zaniolo mais adiantado, e foi justamente ele quem marcou o gol de empate.
A Fiorentina vive dias ainda mais tensos. A derrota por 3 a 0 em Monza, na segunda-feira, levou o time de volta à zona perigosa da tabela e abriu o debate sobre o futuro de Paolo Vanoli. Ele recebeu o apoio do clube, mas chega a Udine com pouca margem para erros.
O time de Vanoli foi alcançado e ultrapassado pelo Monza e agora olha para a tabela com mais apreensão. A concentração no Viola Park, iniciada na quinta-feira, serve para preparar uma partida que pesa sobre a situação atual do treinador.
Entre dois times que precisam de pontos, o resultado pode mudar o clima de ambos os lados. Veja onde assistir a Udinese x Fiorentina na TV e por streaming.
Notícias dos times
Escalações de Udinese x Fiorentina
Time titular
Reservas
Técnico
- P. Zanetti
- P. Vanoli
A Udinese de Paolo Zanetti tem poucos retornos, já que Idrissa Gueye, Keinan Davis e Nicolo Bertola seguem indisponíveis. O provável time titular tem Okoye no gol; Solet, Palma e Kabasele na defesa; Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski e Kamara no meio-campo; e Zaniolo no ataque.
A Fiorentina de Paolo Vanoli não poderá contar com Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil e Viery. Nenhum dos times tem jogadores suspensos. O provável time titular da Fiorentina tem De Gea no gol; Jimenez, Valdepenas, Joao Mario e Dragusin na defesa; Ndour e Oulai no meio-campo; Mastantuono, Pedro Goncalves e Gnonto atrás de Pellegrino. Novas informações chegarão mais perto do início da partida.
Fase dos times
A Udinese somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A, sem vitórias. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bologna, em 22 de novembro. Antes, houve derrotas por 2 a 1 em Veneza e por 5 a 2 contra a Roma, além do 0 a 0 com o Parma.
Nesse período, o time de Udine marcou 4 gols e sofreu 11. Ainda não venceu no recorte considerado.
A Fiorentina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 0 em Monza, em 23 de novembro, precedida pelo empate por 2 a 2 com a Juventus e pela vitória por 4 a 2 no campo do Sassuolo. Completam a sequência o empate por 2 a 2 com a Atalanta e a derrota por 2 a 1 para a Inter. A Fiorentina marcou 10 gols e sofreu 8.
Retrospecto
Confrontos
O último confronto foi a vitória da Udinese por 3 a 0 sobre a Fiorentina na Serie A, em 2 de março de 2026. Nos cinco jogos considerados, a Fiorentina venceu duas vezes, a Udinese venceu duas e houve um empate, o 2 a 2 de janeiro de 2024. A Fiorentina marcou 11 gols, e a Udinese, 10.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
E
V
V
|2
|13
|10
|2
|1
|36
|17
|+19
|32
V
E
V
D
V
|3
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
D
D
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|8
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|9
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
D
V
D
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
D
D
E
D
D
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|18
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
D
D
D
V
E
|19
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
|20
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
Na Serie A, a Udinese ocupa o 19º lugar, enquanto a Fiorentina está em 16º.