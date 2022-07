Udinese x Chelsea: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta sexta-feira (29), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Udinese e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (29), no estádio Fiuli, a partir das 16h (de Brasília), em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Udinese faz seu quinto e último teste antes de iniciar o ano no futebol italiano. A equipe não tem desfalques para o duelo desta quinta e deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Do outro lado, o Chelsea também faz a sua última partida preparatória para a temporada europeia. Os Blues não poderão contar com Kante e Loftus-Cheek, que testaram positivo para covid-19, enquanto Kepa e Barkley, com problemas físicos, são dúvidas. .

Prováveis escalações

Possível escalação do Udinese: Padelli; Abankwah, Benkovic, Guessand; Ebosele, Pereyra, Jajalo, Bijol, Masina; Success, Beto.

Possível escalação do Chelsea: Mendy; James, Koulibaly, T Silva, Chilwell; Jorginho, Gallagher; Mount, Havertz, Sterling; Pulisic.

Desfalques da partida

Udinese:

sem desfalques confirmados.

Chelsea:

Kante e Loftus-Cheek: covid-19.

Quando é?

JOGO Udinese x Chelsea DATA Sexta-feira, 29 de julho de 2022 LOCAL Estádio Friuli, Udine - ITA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Udinese

JOGO CAMPEONATO DATA Udinese 2 x 1 Pafos FC Amistoso 25 de julho de 2022 Udinese 1 x 2 Leverkusen Amistoso 21 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Udinese x A confirma Copa da Itália 5 de agosto de 2022 13h (de Brasília) Milan x Udinese Serie A 13 de agosto de 2022 13h30 (de Brasília)

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 4 x 0 Chelsea Amistoso 23 de julho de 2022 Charlotte 1 (5) x (3) 1 Chelsea Amistoso 20 de julho de 2022

Próximas partidas