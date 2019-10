Ucrânia x Portugal: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (14), pelas Eliminatória para a Euro 2020; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Atual campeã europeia, a seleção portuguesa está perto de garantir classificação para a próxima edição da , em 2020. Nesta segunda-feira (14), às 15h45 (de Brasília), os lusos enfrentam a , em Kiev. A partida terá transmissão no EIPlus e no canal TNT.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ucrânia x DATA Segunda-feira, 1 de outubro LOCAL Estádio Olímpico - Kiev, UCR HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no serviço de streaming EIPlus e na TNT, canal de TV fechada. Na Goal, você acompanha tudo do jogo com narração minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UCRÂNIA

A equipe treinada por Andriy Shevchenko vem de vitória por 2 a 0 sobre a Lituânia e lidera o Grupo B com 16 pontos. A classificação está apenas a detalhes de ser confirmada. Os ucranianos poderão contar com o que têm de melhor contra os portugueses.

Provável escalação da Ucrânia: Andriy Pyatov; Sergiy Bolbat, Serhiy Kryvtsov, Matviyenko e Eduard Sobol; Taras Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Marlos; Junior Moraes.

PORTUGAL

Na segunda posição da chave, com 11 pontos e cinco vitórias consecutivas, os portugueses poderão garantir classificação antecipada caso vençam e contem com uma derrapada da contra a Lituânia.

O técnico Fernando também conta com força máxima, inclusive Cristiano Ronaldo, que está a um gol de atingir a marca de 700 em sua carreira. CR7 também está na corrida para se tansformar no maior goleador na história de todas as seleções.

Provável escalação de Portugal: Rui Patrício; Semedo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; João Mourinho, Danilo, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva.