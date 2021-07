Ucrânia x Inglaterra: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As seleções se enfrentam nas quartas de final neste sábado (3), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de uma vaga na semifinal da Eurcopa, a seleção da Ucrânia vai enfrentar a Inglaterra neste sábado (3), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final do torneio de seleções da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ucrânia x Inglaterra DATA Sábado, 3 de julho e 2021 LOCAL Estádio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felix Brych (ALE)

Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)

Quarto árbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

VAR: Marco Fritz (ALE)

ONDE VAI PASSAR?



A Ucrânia vai enfrentar a Inglaterra nas quartas da Euro / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 16h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

UCRÂNIA

Nos quatro jogos disputados na Euro 2020, a seleção urcaniana conseguiu duas vitórias (contra Macedônia do Norte na fase de gruos, e Suécia nas oitavas de final), além de outras duas derrotas (para Holanda e Áustria, ambas na disputa do Grupo C).

Para o duelo valendo vaga na semifinal, o técnico Andriy Shevchenko não terá Artem Besedin e Denys Popov, que deixaram a Euro por conta de lesões.

Provável escalação da Ucrânia: Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matvienko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk

INGLATERRA

A seleção inglesa despachou a Alemanha nas oitavas de final, chegando na terceira vitória em quatro jogos disputados (o outro resultado foi um empate com a Ecócia ainda na fase de grupos). Os homens de Gareth Southagte conseguiram se classificar em primeiro lugar do Grupo D.

Mason Mount e Ben Chilwell completaram o período de quarentena por terem estrado em contato com um atleta infectado pela Covid-19 e estarão à disposição - o primeiro tem grande chance de ser titular. Southgate, porém, deve mudar o mínimo possível seu esquema que funcionou contra a Alemanha.

Provável escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Henderson, Shaw; Mount, Kane, Sterling

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Suécia 1 x 2 Ucrânia Eurocopa 29 de junho de 2021 Ucrânia 0 x 1 Áustria Eurocopa 21 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cazaquistão x Ucrânia Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 1 de setembro de 2021 11h (de Brasília) Ucrânia x França Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 4 de setembro de 2021 15h45 (de Brasília)

INGLATERRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inglaterra 2 x 0 Alemanha Eurocopa 29 de junho de 2021 República Tcheca 0 x 1 Inglaterra Eurocopa 22 de junho de 2021

Próximas partidas