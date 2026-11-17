Como assistir a Ucrânia x Geórgia com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Kosice Football Arena

A Ucrânia recebe a Geórgia na Kosice Football Arena, em Kosice, pelo Grupo 2 da Liga das Nações B da UEFA. As equipes chegam à partida em momentos de forma contrastantes.

A Ucrânia de Andrea Maldera enfrenta uma campanha difícil. Perdeu três das últimas cinco partidas, incluindo derrotas consecutivas para a Irlanda do Norte e a Hungria em outubro, e chega a este confronto na terceira posição do grupo.

A trajetória da Geórgia na Liga das Nações não tem sido menos turbulenta. A equipe de Ramaz Svanadze ocupa a última posição do Grupo 2 após cinco partidas, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota por 2 a 0 para a Hungria em 14 de novembro deixou sua situação delicada.

As duas equipes empataram por 0 a 0 quando se enfrentaram em setembro, em Tbilisi, no início desta campanha. Para a Geórgia, que não somou nenhum ponto desde então, aquele resultado agora parece uma lembrança distante.

Para a Ucrânia, uma vitória aliviaria parte da pressão acumulada após uma sequência de resultados ruins. Para a Geórgia, a tarefa é mais fácil de definir do que de cumprir: vencer ou enfrentar um rebaixamento quase certo.