Ucrânia x Alemanha: onde assistir ao vivo, horário, escalação e últimas notícias

Equipes voltam a campo pela Nations League neste sábado (10); veja como acompanhar ao vivo

Após tropeços nos amistosos preparatórios, e voltam aos gramados para se enfrentarem pela , neste sábado (10), às 15h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo na TNT, no EI Plus e no YouTube do Esporte Interativo. Aqui na Goal , você poderá acompanhar os lances em tempo real .

QUANDO É?

JOGO Ucrânia x Alemanha DATA Sábado, 10 de outubro de 2020 LOCAL Olímpico de Kiev - Kiev, UCR HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, no EI Plus e no YouTube do Esporte Interativo, por streaming. Na Goal , você acompanha os lances da partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Brigando por uma vaga para se classificarem na Nations League, nem Ucrânia nem Alemanha vem de grandes performances nos amistosos preparatórios no meio de semana: os comandados de Joachim Low empataram contra a , em amistoso, enquanto os ucranianos foram humilhados pela , perdendo por 7 a 1 .

Após dois empates nos dois primeiros jogos da nova temporada da Nations League, a Alemanha tenta se recuperar na competição: com uma vitória, automaticamente entra na zona de classificação.

Mesma situação dos ucranianos: o confronto nada mais é do que uma luta direta pela segunda colocação - ou pela liderança, se a não vencer a . Com desfalques devido ao coronavírus, o time de Andriy Shevchenko terá que superar para conseguir um bom resultado. Marlos e Júnior Moraes, por exemplo, brasileiros naturalizados, estão de fora.

Provável escalação da Ucrânia: Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Mykolenko e Mykhaylichenko; Malinovskiy, Shaparenko, Kharatin, Makarenko e Zubkov; Yarmolenko.

Provável escalação da Alemanha: Neuer; Rudiger, Sule e Can; Klostermann, Kimmich, Kroos e Gosens; Havertz; Werner e Gnabry.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Espanha 4 x 0 Ucrânia Nations League 6 de setembro de 2020 França 7 x 1 Ucrânia Amistoso 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ucrânia x Espanha Nations League 13 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) x Ucrânia Amistoso 11 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

ALEMANHA

JOGO CAMPEONATO DATA Suíça 1 x 1 Alemanha Nations League 6 de setembro de 2019 Alemanha 3 x 3 Turquia Nations League 7 de outubro de 2020

Próximas partidas