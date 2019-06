Ucrânia e Coreia do Sul disputam final inédita na Copa do Mundo Sub-20

“Zebras” na competição, seleções desbancaram favoritas e chegam na final pela primeira vez

A sub-20 terá uma final inédita na 22ª edição do torneio entre e . Na decisão, as seleções disputam o troféu que será erguido pela primeira vez por uma das equipes.

Nesta terça-feira (11), a Ucrânia eliminou a favorita ao vencer o duelo por 1 a 0. O time italiano chegou a empatar nos acréscimos da semifinal, porém o árbitro brasileiro Raphael Claus usou o VAR para anular o gol.

Adversário da equipe ucraniana, a Coreia do Sul venceu o , também nesta terça, por 1 a 0, com gol do lateral Jun Choi aos 39 minutos do primeiro tempo.

Definida a final da . Ucrânia x Coreia do Sul disputarão o título inédito.



🇺🇦 Ucrânia 1x0 Itália 🇮🇹

🇰🇷 Coreia do Sul 1x0 Equador 🇪🇨#U20WorldCup #U20WC pic.twitter.com/WALNlbWGkZ — Blog Start Sports (@blogstartsports) 11 de junho de 2019

A final inédita será disputada no próximo sábado (15), às 13h (Brasília), no EStádio Widzewa Łódź, na . Já a disputa pelo terceiro lugar entre Itália e Equador acontecerá na sexta-feira (14), às 15h30, também horário de brasília.

Pela segunda vez consecutiva a seleção brasileira não garantiu vaga para disputar a categoria do Mundial, no qual já atuaram Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Daniel Alves.