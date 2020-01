Uberlândia x Atlético-MG: onde assistir, escalações, horário e mais do Mineiro

O Galo estreia na temporada nesta terça-feira (21); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O estreia no Campeonato Mineiro visitando o Uberlândia nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada da competição. O duelo terá transmissão do SporTV (menos MG) e do Premiere. Para quem não conseguir assistir, a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Uberlândia x Atlético-MG DATA Terça, 21 de janeiro de 2020 LOCAL Parque do Sabiá - Uberlândia, MG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Atlético-MG / Foto: Getty Images

O duelo terá tranmissão do SporTV (menos MG) na TV paga e do Premiere no pay-per-view. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para sua estreia como treinador do Atlético-MG, o venezuelano Rafael Dudamel terá a disposição boa parte de seu elenco. Os únicos desfalques da equipe dentre os titulares serão Victor, nos processos finais ao se recuperar de lesão, e Cazares.

Além deles, Guga e Cleiton (este, negociando com o Red Bull Bragantino) fazem parte da seleção sub-23 que está disputando o Torneio Pré-Olímpico, e Gustavo Blanco e Otero estão no DM, tratando de contusões mais graves.

Em compensação, Allan, grande reforço do Galo para esta temporada, deve fazer sua estreia com a camisa do clube.

Provável escalação do Uberlândia: Rafael; Joazi, Plínio, Rogério e Fábio Alves; Leandro Salino, Serginho e Diogo Peixoto; Wandinho, Felipe Alves e Dija Baiano

Provável escalação do Atlético-MG: Michael; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio ; Ramón Martínez (Zé Welison), Jair e Allan; Hyoran (D. Borrero), Di Santo (Ricardo Oliveira) e Marquinhos Gilberto

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

UBERLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caldense x Uberlândia 25 de janeiro 19h (de Brasília) Uberlândia x Patrocinense Campeonato Mineiro 29 de janeiro 20h (de Brasília)

ATLÉTICO-MG