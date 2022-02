Uberlândia x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Uberlândia recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (2), no estádio Municipal Parque do Sabiá, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Uberlândia x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Municipal Parque do Sabiá - MG HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na tv fechada, irão transmitir o jogo desta quarta-feira, em Uberlândia.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com uma vitória e uma derrota até o momento no campoenato, o Uberlândia quer jogar de igual para igual diante do forte adversário.

Do outro lado, o Atlético-MG busca um triunfo para tentar alcançar a liderança do estadual.

💪🏽 Trabalho puxado no último treino antes da viagem para Uberlândia. #VamoGalo! 🏴🏳️ pic.twitter.com/ceMXDSk0Tu — Atlético 😷 (@Atletico) February 1, 2022

Provável escalação do Uberlândia: Roni; Cesinha, Bruno Costa, Ferron, Rogério; Daniel Pereira, Silvano, Marco Goiano; Alê, Ricardinho, Alfredo).

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Igor Rabello e Guilherme Arana; Tchê Tchê e Zaracho; Savarino, Dylan e Ademir; Hulk (Fábio Gomes).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Tombense Mineiro 29 de janeiro de 2022 Villa Nova 1 x 1 Atlético-MG Mineiro 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Patrocinense Mineiro 6 de fevereiro de 2022 11h (de Brasília) URT x Atlético-MG Mineiro 9 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

UBERLÂNDIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Patrocinense 1 x 2 Uberlândia Mineiro 30 de janeiro de 2022 Uberlândia 0 x 1 Athletic Mineiro 26 janeiro de 2022

Próximas partidas