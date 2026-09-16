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Manchester United v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Bart DHanis

Traduzido por

Tyrell Malacia fará período de testes a 6.175 quilômetros de distância após deixar o Manchester United

Tyrell Malacia apareceu nos Estados Unidos. Em fotos, é possível ver o ex-defensor de clubes como o Feyenoord no campo de treino do FC Cincinnati. As imagens foram divulgadas pela jornalista americana Laura Pfahler.

Malacia está sem clube desde sua saída do Manchester United no último verão europeu. Revelado pelo Feyenoord, ele conviveu com muitos problemas de lesão nos últimos anos.

Ele começou bem sua passagem pela Inglaterra, mas sofreu uma lesão no joelho. Uma operação deu errado, o que fez com que ele ficasse anos sem entrar em campo pelo clube.

Na temporada passada, ele ainda pôde jogar algumas vezes sob o comando de Michael Carrick, mas uma renovação de contrato já não era mais uma possibilidade.

O defensor de 27 anos, que há duas temporadas ainda jogou brevemente por empréstimo no PSV, agora está livre no mercado e pode escolher um clube.

No momento, ele está treinando com o FC Cincinnati, ex-clube do técnico Ron Jans. Jans foi demitido de lá porque cantou junto no vestiário uma música em que aparecia a palavra com n.

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