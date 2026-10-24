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Tyrell Malacia quebrou o silêncio sobre o desfecho brutal de sua passagem pelo Manchester United e contou como foi colocado no infame grupo de jogadores afastados por Ruben Amorim sem receber uma única palavra de explicação. O defensor holandês, que agora atua na MLS, descreveu o impacto psicológico de ser obrigado a treinar separado do elenco principal, ao lado de outras estrelas de renome.

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A reformulação implacável de Amorim em Old Trafford

Malacia chegou a Manchester por 14,6 milhões de libras em 2022 e teve uma temporada de estreia promissora sob o comando de Erik ten Hag. No entanto, um grave problema no joelho deixou o holandês afastado por 18 meses, interrompendo completamente o bom momento que vivia na Premier League.

Após passar seis meses emprestado ao PSV Eindhoven, o jogador de 27 anos voltou a Carrington para a pré-temporada de 2025 em busca de um recomeço. Em vez disso, descobriu que Ten Hag havia sido substituído por Amorim, que imediatamente o afastou do elenco principal.

Antes mesmo do início da temporada, o Manchester United confirmou que o lateral treinaria separado do elenco. Ele foi colocado ao lado de nomes conhecidos como Marcus Rashford, Antony, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho em uma reformulação implacável promovida pelo treinador português.

Malacia ficou sem explicações sobre o afastamento em Carrington

Getty Images

Em entrevista à BBC Sport, Malacia admitiu que ainda não sabe por que foi afastado repentinamente. O defensor optou por manter o profissionalismo em vez de se rebelar, recusando-se a dar ao clube um motivo para justificar seu afastamento.

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“Não sei de onde isso veio, não sei se foi decisão do Ruben, de alguém acima dele ou qualquer outra coisa, mas nunca falei nada sobre isso. Apenas continuei trabalhando e fazendo a minha parte, embora às vezes fosse difícil treinar em um grupo de cinco”, explicou. “Em determinado momento, Marcus, Garnacho e até Antony saíram. Então fiquei sozinho, treinando com o segundo time, até com o sub-18 e categorias inferiores. É difícil. É difícil mentalmente.

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“Eu poderia ter dito: ‘Certo, não vou aparecer para treinar’. Mas pensei: ‘Isso não vai me ajudar’. Seria um motivo para eles dizerem: ‘É por isso que você está com eles ou treinando sozinho’. Apenas mantive a cabeça baixa e fiz meu trabalho.

“Sempre estive em forma desde que voltei da lesão, mas as pessoas não sabiam disso. Elas perguntavam: ‘Por que ele não está jogando?’.”

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Transferência barrada e intervenção de Carrick

Amorim voltou a incluir Malacia nas convocações para os jogos no fim de novembro, pouco antes de deixar o cargo no início do ano. Michael Carrick assumiu então como técnico interino, e o defensor pediu uma transferência em janeiro, que acabou sendo recusada devido a uma crise de lesões no elenco.

“Tive uma boa conversa com Michael quando ele chegou”, revelou Malacia. “É claro que eu queria sair, mas então aconteceram algumas lesões e não pude sair por causa do número de jogadores no elenco. Foi difícil aceitar. Pensei: ‘Não vou jogar, mas não tenho permissão para sair, então qual é o sentido de ficar aqui?’. Então ele me explicou.

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“No fim das contas, cada um está ali por si. É claro que estou ali por mim em primeiro lugar e, depois, pelo time. Mas o treinador também está ali por si, precisa manter o emprego ou fazer bem o seu trabalho.”

Apesar do fim turbulento, ele não guarda ressentimentos: “Ainda assim, não me arrependo de nada. Tive ótimos momentos na minha primeira temporada, e as pessoas que trabalhavam lá e os jogadores que conheci eram incríveis. Então, não, gostei muito do tempo que passei lá.”

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Um recomeço na Major League Soccer

IMAGO

Depois de fazer uma breve participação contra o Newcastle em 5 de março e se despedir da torcida em Old Trafford contra o Brighton em 24 de maio, Malacia encerrou oficialmente sua passagem pela Premier League. Agora, ele defende o FC Cincinnati na Major League Soccer.

Longe dos holofotes do futebol europeu, o holandês tentará reconstruir a carreira e jogar com regularidade nos Estados Unidos. Após anos de problemas com lesões e turbulências nos bastidores, seu principal objetivo será provar que está em forma e reencontrar o desempenho que inicialmente lhe rendeu a transferência para Manchester.