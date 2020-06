Tyreece John-Jules: a estrela jovem do Arsenal que recusou o Milan

O jogador de 19 anos comprometeu seu futuro com os Gunners apesar do interesse de toda a Europa e agora tenta entrar na equipe profissional

Tyreece John-Jules teve uma grande decisão a tomar no meio de 2019.

O talentoso jovem atacante do estava se aproximando do último ano do seu contrato no norte de Londres, e tinha clubes de toda a Europa batendo forte à sua porta.

Seu amigo e companheiro de equipe sub-23, Xavier Amaechi, estava na mesma situação. Ele decidiu que seu futuro estava melhor servido em outro lugar, concordando com a mudança para o Hamburgo, da .

Mas depois de ponderar suas opções, John-Jules optou por permanecer no clube onde estava desde os oito anos de idade, assinando um novo contrato de cinco anos com os Gunners.

O Arsenal estava encantado, mas o sentimento era diferente para vários dos principais clubes da , que haviam se esforçado tanto para tentar levar o jovem atacante para longe do norte de Londres com promessas de futebol de primeira linha.

E não eram apenas os times da Alemanha que estavam atrás do John-Jules. Clubes de toda a Europa estavam na mistura, com o , que se esforçou especialmente para levá-lo à .

Por fim, o desejo do atacante de tentar chegar ao clube que ele cresceu apoiando garantiu que ele colocasse a caneta no papel em um novo acordo de longo prazo.

"Sempre foi um sonho que se tornou realidade jogar neste clube", disse ele. "Tenho trabalhado muito, então acho que mereço este novo contrato. Agora preciso continuar trabalhando duro e quando eu tiver minha chance, tentar aproveitá-la o melhor possível".

John-Jules, cujo tio é o ator de Red Dwarf, Danny John-Jules, começou sua formação futebolística no Charlton , mas mudou-se para o Arsenal quando tinha oito anos, após impressionar os olheiros do Gunners durante um jogo entre os dois clubes.

Para um jogador que cresceu idolatrando Thierry Henry era um sonho se tornado realidade, e ele rapidamente se propôs a fazer um nome para si mesmo ao progredir pela academia Hale End do Arsenal.

Ele fez exatamente isso, impressionando tanto ao longo das diversas categorias que teve uma série de grandes clubes da Europa tentando atraí-lo para longe antes que ele entregasse seu futuro a longo prazo ao Arsenal, no ano passado.

Ele pode não ser tão extravagante quanto alguns, mas John-Jules é um jogador que ganha respeito onde quer que vá com sua qualidade e trabalho duro.

De caráter tranquilo e humilde, ele causou uma grande impressão durante a turnê de pré-temporada de 2019 para os . Suas atuações impressionaram a equipe técnica e os jogadores profissionais, com Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang logo levando o jovem para a frente.

"Tenho andado com eles, tentando aprender com eles dentro e fora do campo", disse John-Jules. "Eles só me disseram para ser positivo, para ter confiança quando estou com a bola, especialmente com o time principal. Eu posso aprender tanto com eles".

Após essa pré-temporada, John-Jules retornou à equipe sub-23, onde marcou cinco gols em 12 partidas durante o primeiro semestre da temporada.

Em janeiro, ele foi emprestado para Lincoln City durante a , mas não antes de causar uma grande impressão em Mikel Arteta - que havia substituído Unai Emery como treinador principal do Arsenal um mês antes.

"Fiquei muito impressionado com o que vi dele nos treinos", disse Arteta. "Eu gosto muito dele".

Infelizmente para John-Jules, sua transferência para Lincoln terminou após apenas sete jogos, devido a uma lesão no pé. Ele agora está de volta ao Arsenal e trabalhando para ficar em forma para a temporada.

Outra transferência por empréstimo acena para ele para a próxima temporada, potencialmente no exterior, mas o jovem é um jogador que foi muito bem marcado pelo Arsenal como alguém que poderia forçar sua entrada na equipe principal.

Aos Gunners não faltam jovens atacantes promissores. John-Jules tem à sua frente Eddie Nketiah - seu ex-companheiro de casa - hierarquicamente na sua frente e o impressionante Folarin Balogun se recuperando logo abaixo dele.

Como tal, a competição para desafiar Aubameyang e Lacazette é feroz, especialmente quando se adiciona Gabriel Martinelli à mistura, mas é o impressionante jogo todo de John-Jules que pode lhe dar a vantagem nos próximos anos.

"Ele pode fazer tudo", disse Arteta. "Ele se liga muito bem na bola toda vez que está fora da posição de número nove. Ele tem uma habilidade muito boa para fazer isso. Ele lê situações mais cedo do que os outros e é um bom finalizador também".

"Fisicamente ele se desenvolveu em uma forma muito boa. Eu acho que ele é um jogador muito completo".

O fato de John-Jules ter causado impacto em Arteta em tão pouco tempo diz muito sobre o tipo de jogador e personagem que ele é. Aqueles que o conhecem melhor falam de um jovem sem ego - que é bastante reservado, mas que tem uma ética de trabalho feroz e desejo de melhorar.

Sua decisão de ficar no Emirates Stadium no ano passado deixou muitos clubes da Europa decepcionados, e o Arsenal espera que suas atuações nas próximas temporadas só contribuam para essa sensação de perda.