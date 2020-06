Tyler Toland: a atleta mais jovem da história da Irlanda já faz barulho no Manchester City

A experiência internacional da jogadora de 18 anos fez a jovem se desenvolver ainda mais

Sempre é notícia quando alguém estreia na seleção de seu país. Com Tyler Toland, isso foi ainda mais importante, no entanto.

Quando Toland entrou em campo pela primeira vez, em setembro de 2017, em uma vitória por 2 a 0 sobre a , ela se tornou a jogadora mais jovem da história a estrear pela seleção irlandesa.

Com 16 anos e 43 dias, a meio-campista bateu o recorde que antes era da goleira Emma Byrne, que participou de 134 partidas pelo seu país, além de ter conquistado 30 títulos em 16 anos no .

Agora com 18 anos, Toland vem se desenvolvendo muito rapidamente nestes três anos, tendo sido contratada pelo - uma das maiores equipes da Europa - no meio de 2019.

Para Dave Connell, cujo trabalho na Federação Irlandesa de Futebol é dirigir o desenvolvimento de talentos jovens, não é nenhuma surpresa ver a garota brilhando ainda tão jovem.

Connell descobriu Toland quando ela era uma adolescente jogando na Gaynor Cup, uma competição amadora anual na .

"Ela estava muito acima de qualquer outra jogadora na liga," contou para a Goal. "Ela conseguia se destacar contra qualquer adversária."

"Conseguia se destacar, era muito dinâmica. Mesmo jovem, estava muito bem fisicamente e conseguia correr o campo inteiro, fazendo as coisas simples."

"Ela roubava a bola e tomava decisões simples - com muita facilidade."

O desenvolvimento de Toland certamente foi ajudado pela fato de que ela jogava com homens até 2017, quando cruzou a fronteira para jogar pelo Sion Swifts na Irlanda do Norte.

Os benefícios físicos adquiridos nesta experiência certamente a ajudaram a fazer a transição para o futebol profissional de maneira mais fácil.

Titular em várias partidas da Irlanda em 2019, Toland até marcou seu primeiro gol na seleção em setembro de 2019, em uma vitória por 2 a 0 sobre Montenegro.

Sendo uma meio-campista mais defensiva, não era esperado que a jogadora balançasse as redes tão cedo em sua carreira internacional - mas é algo que ela está "trabalhando em seu jogo", explica Connell.

"O que nós sempre pedimos de Tyler era fazer aquilo que ela já faz bem, que é roubar as bolas e tornar as coisas simples para as outras jogadoras," continua.

"Você nunca iria esperar que ela fosse uma camisa 10, ou sua jogadora mais criativa, mas é algo que estamos a desafiando a melhorar."

"Antes, a maioria de seus passes eram para trás, ou muito curtos, então, estamos pedindo para ela olhar para frente e conseguir criar mais oportunidades. É o que estamos trabalhando."

"Ela está num grande clube agora e tenho certeza que vai melhorar ainda mais."

No Manchester City, Toland só apareceu em uma partida da Superliga feminina, mas isso diz mais sobre a qualidade da competição do que sua habilidade.

Na verdade, a atleta passou maior parte da temporada até agora nos profissionais, só atuando em três partidas na base do clube.

"É difícil, obviamente, já que é seu primeiro ano no clube, e nós tentamos dar todo o suporte para jogadores jovens," conta Alan Mahon, ex-jogador irlandês e treinador interino do City, para a Goal.

"Nós não o jogamos aos leões. Tem um processo para que eles recebam oportunidades no elenco principal. Em termos de qualidade e habilidade, no entanto, Tyler é fantástica.

"Quando ela joga ou treina conosco, está em um nível muito satisfatório."

"As jogadoras do elenco principal estabelecem um nível, para que jovens como Tyler, Jess Park e Emma Bissell consigam melhorar dia após dia. Estamos empolgados."

"Muitos vão dizer: 'ela não vai jogar tanto.' Mesmo assim, você está num clube com jogadoras de elite e uma grande estrutura." completa Connell.

É com muito prazer, que anunciamos a contratação da meio-campista irlandesa, Tyler Toland! ⚽️



🔵 #MCFCPortugues pic.twitter.com/jG1sW9cLLS — Manchester City (@ManCityPT) August 9, 2019

"Ela vai desenvolver bons hábitos lá. Vai ser difícil, desafiador, mas eles são conhecidos pelo trabalho com jogadoras jovens."

"É um grande negócio, provavelmente a peça final em um quebra-cabeça que é seu desenvolvimento como atleta profissional."

Mesmo que competir por uma vaga com jogadoras como Jill Scott, Keira Walsh e Caroline Weir faça as coisas difíceis para Toland, é uma experiência que só vai fazê-la melhorar no futuro. Um futuro que, por sinal, parece brilhante.