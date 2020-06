TV Gazeta vai passar Corinthians x Guarani na final do Paulista de 1988: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol ao vivo, a emissora vai retransmitir o 20º título estadual do Timão

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , a TV Gazeta decidiu seguir a programação especial com reprises de jogos históricos. No próximo dia 21 de junho, os torcedores do vão poder rever a conquista do , em cima do , às 21h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarani 0x1 Corinthians DATA Domingo, 21 de junho de 2020 LOCAL Brinco de Ouro da Princesa - Campinas, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Alexandre Schneider/Getty

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Gazeta, na TV aberta.

SOBRE A FINAL DO PAULISTA DE 1988

Corinthians e Guarani decidiram o título do em 1988 e o conquistou o 🏆 no Brinco de Ouro! Qual foi o placar da partida que deu o título ao Alvinegro?#VaiCorinthians pic.twitter.com/BSpffFO4VI — Corinthians (de 🏡) (@Corinthians) January 23, 2019

Depois de empatarem por 1x1 no jogo de ida no Estádio do Morumbi, Guarani e Corinthians foram à Campinas para decidir o título paulista de 1988. O tempo normal terminou empatado em 0x0 e a partida foi para a prorogração. Aos quatro minutos, o iniciante Viola fez o gol que garantiu o 20º título do Timão.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Guarani: Sérgio Nery; Marquinhos, Vágner, Ricardo Rocha e Albéris; Paulo Isidoro, Barbieri (Mário Maguila) e Marco Antônio Boiadeiro; Neto (Careca), Evair e João Paulo. Técnico: Carbone

Escalação do Corinthians: Ronaldo; Édson, Marcelo Djian, Denílson e Dida; Biro-Biro, Márcio (Paulinho Gaúcho) e João Paulo; Viola, Éverton (Wilson Mano) e Paulinho Carioca.

Técnico: Jair Pereira

A CAMPANHA DO GUARANI

FASE JOGO 1ª União São João 0x0 Guarani 1ª Guarani 5x0 -SP 1ª XV de Jaú 2x2 Guarani 1ª Guarani 2x0 1ª Mogi Mirim 1x0 Guarani 1ª 0x3 Guarani 1ª Guarani 1x0 1ª Guarani 1x0 Inter de Limeira 1ª 1x1 Guarani 1ª Guarani 3x0 Noroeste 1ª Guarani 4x2 América 1ª Guarani 2x1 Portuguese 1ª Corinthians 0x0 Guarani 1ª Guarani 1x2 São José 1ª Ferroviária 1x1 Guarani 1ª Guarani 1x1 1ª 1x1 Guarani 1ª XV de Piracicaba 2x2 Guarani 1ª Guarani 5x1 Santo André Semifinal São José 2x0 Guarani Semifinal Guarani 2x0 XV de Jaú Semifinal Inter de Limeira 1x2 Guarani Semifinal Guarani 2x0 Inter de Limeira Semifinal XV de Jaú 0x0 Guarani Semifinal Guarani 1x0 São José Final Corinthians 1x1 Guarani Final Guarani 0x1 Corinthians

