TV francesa ignora Portugal e exibe 'Ghost' após queda da Itália na repescagem

Nesta terça-feira (29), a seleção portuguesa irá enfrentar a Macedônia do Norte, algoz da Itália por tê-la eliminado na fase de semifinal da repescagem para a Copa do Mundo deste ano. Apesar da grande importância do duelo, o canal W9, da TV francesa, decidiu substituir a transmissão da partida pelo filme "Ghost".

No caso da seleção italiana, os Azzurri já somam duas Copas que não se classificam, mesmo tendo sido campeões da última edição da Eurocopa. Com a derrota para a Macedônia, a Itália acabou então perdendo a chance de enfrentar Portugal, duelo esperado para a final da repescagem.

Com isso, a partida que devia somar as estrelas do PSG, Verrati e Donnarumma, com o gigante Cristiano Ronaldo, na verdade, não acontecerá, e o canal W9 parece ter se decepcionado com a situação e deixou o jogo de Portugal e Macedônia do Norte para o streaming, enquanto no canal será transmitido o clássico "Ghost". A TV francesa justificou a mudança em comunicado oficial relatando que fizeram a alteração devido a "notíciais esportivas".

Cristiano Ronaldo confirmou que o confronto contra a Macedônia do Norte será uma partida "de vida ou morte": "Há uma responsabilidade de vencer este jogo. Para nós, também um jogo de nossas vidas. Eles surpreenderam (adversários) em muitos jogos, mas acredito que não nos surpreenderão. Não há Copa do Mundo sem Portugal. Aqui não há individualidades".

No Brasil, o confronto será transmitido pela TNT, na tv por assinatura, e no sistema de streaming online Estádio TNT Sports.