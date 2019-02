TV do Irã interrompe jogo da Bundesliga por conta de shorts de juíza

Empresa teria tirado do ar a transmissão de Augsburg x Bayern de Munique porque a roupa de Bibiana Steinhaus era liberal

Transmitida para 208 países do mundo, a Bundesliga teve o jogo entre Augsburg e Bayern de Munique, disputada na sexta-feira (15), cortado pela televisão do Irã devido a roupa da árbitra Bibiana Steinhaus.

De acordo com relatos da mídia iraniana, a empresa estatal de televisão do Irã, IRIB, suspendeu a transmissão da partida por causa do short da juíza, que não estava de acordo com os rígidos regulamentos islâmicos que não permitem imagens de mulheres vestidal de maneira liberal - incluindo esportistas com shorts esportivos.

O Bayern de Munique venceu a partida por 3 a 2 e manteve na segunda posição da Bundesliga, com 48 pontos. Já o Augsburg ficou em 15º lugar.