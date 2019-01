TV: Barcelona ainda quer Willian e pode envolver Malcom em negócio com o Chelsea

Para contratar Willian, o Barcelona estaria disposto a usar Malcom como "Moeda de troca"

O Barcelona renovou seus esforços para contratar o jogador do Chelsea, Willian. De acordo com informações do canal britânico Sky Sports , o time espanhol pretende propor um acordo de troca entre Malcom e William, ao Chelsea.

Na última temporada, o Barcelona tentou contratar o atleta dos Blues, mas sem sucesso. Na ocasião, a oferta final avaliada em mais de 55 milhões de libras (R$ 260 milhões), foi rejeitada em julho pelos ingleses.



Malcom, por sua vez, deixou o Bordeaux, da França, por 38 milhões de libras (R$ 179 milhões) para atuar na equipe espanhola. Porém, as atuações abaixo do esperado e a falta de oportunidade fez com que o brasileiro perdesse espaço no elenco. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Aos 30 anos, William tem contrato com o Chelsea até 2020, após ter assinado com o time por 30 milhões de libras (R$ 141 milhões), em 2013.