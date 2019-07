TV: Argentina fará proposta por Ricardo Gareca após a Copa América

Após classificação à final da Copa América 2019, treinador peruano entrou na mira da seleção argentina

Segundo informação da emissora DirecTV Sports, a Associação do Futebol Argentino (AFA) estaria interessada em contratar o técnico do Ricardo Gareca. A AFA prepara uma oferta para ao treinador que disputará a final da contra o no próximo domingo (07), às 17h (Brasília).

Gareca que já atuou por times da como , , Vélez e Independiente, aparece novamente na mira da seleção argentina, como como possível comandante da Albiceleste.

Mais artigos abaixo

Vale ressaltar que na última sexta-feira (05), Claudio Tapia, presidente AFA, e o atual treinador da Argentina, Scaloni, decidiram manter o vínculo até o final deste ano, quando termina o contrato.



(Foto: Getty Images)

Com possibilidade de Gareca se transferir para a Argentina, Juan Carlos Oblitas, diretor da Federação Peruana de Futebol, destacou em entrevista ao canal Movistar Deportes que os Hermanos vão ter dificuldade em contratar o treinador peruano:

“Ricardo é um homem de princípios, é profissional. Ele tem contrato conosco até o final das Eliminatórias, ampliado até o Mundial se conseguir a classificação. Todos sabem disso”, e seguiu. “Não há nenhuma cláusula que diga que se for chamado pela seleção argentina pode ir”.