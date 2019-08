TV a cabo ou streaming: quanto custa assistir aos campeonatos de futebol? Fizemos a conta

Com as mudanças no mercado de direitos de transmissão, consumidor de futebol passou a ter diferentes possibilidades na hora de decidir o que assinar

O DAZN anunciou, na última terça, que terá dois jogos exclusivos da Premier League até 2022, ampliando um portfólio que já inclui , Série A italiana e , entre outros eventos. Com isso, reforça seu lugar entre os players de um mercado que se amplia cada vez mais. Agora, quem quiser ver absolutamente tudo de futebol terá de se revezar entre DAZN, Globo, Sportv, Premiere, ESPN, Fox Sports, TNT/Space e Facebook.

A mudança não é nova e nem exclusiva do . A chegada do streaming começou com o Netflix e agora afeta de vez os hábitos de consumo de fanáticos por esporte, que desde o começo da última temporada já começaram a se acostumar com a lógica de ligar na internet para ver a ou o jogo de quinta da .

Uma das questões principais que surgem neste cenário é o impacto da mudança na carteira. A “revolução” poderia, em tese, esconder um aspecto elitista do negócio e restringir o acesso aos mais pobres. Para tentar jogar luz na questão, montamos um guia de como entender esse processo.

A conta foi feita com base nas ofertas de serviço na cidade de no início de agosto. A Goal, é importante ressaltar, pertence ao DAZN, parte interessada no tema.

Como ficou a divisão dos campeonatos por canal?

Campeonato Brasileiro: Globo, Sportv, TNT/Space e Premiere

Libertadores: Globo, Sportv, Fox Sports e Facebook Watch

Champions League: TNT/Space e Facebook Watch

Premier League: ESPN e DAZN

: Globo e Sportv

Copa Sul-Americana: DAZN e RedeTv!

: Fox Sports e ESPN

: Fox Sports

: DAZN e RedeTv!

Ligue 1: DAZN e Band

Como fazer para poder assistir tudo?

Como o modelo antigo já não se aplica à nova temporada, quem quiser ter acesso a absolutamente todas as atrações precisará, de alguma forma, combinar os serviços dos canais convencionais com, no mínimo, o pacote do DAZN em streaming. A outra opção é investir apenas na assinatura de internet e montar um mix de assinatura individuais com cada canal, como mostramos nos guias abaixo.

TV a cabo + Premiere + DAZN

Hoje, só o terceiro mix de canais das principais operadoras de TV a cabo incluem todos os canais disponíveis - o primeiro está só o Sportv; no segundo, todos menos a versão internacional da ESPN. Pesquisamos em Net/Claro, Vivo e Sky, mas como esta última não fornece os valores completos em consultas online, excluímos da comparação.

Net/Claro

Top 4K (pacote com todos os canais de esporte) + Internet “35 Mega”: R$ 99,99 (R$ 119,99 a partir do 3º mês)

Top 4K + Internet “120 Mega”: R$ 119,99 (R$ 139,99 a partir do 3º mês)

Top 4K + Premiere + Internet “35 Mega”: R$ 339,88 (R$ 359,88 a partir do 7º mês)

Top 4K + Premiere + Internet “120 Mega”: R$ 359,88 (R$ 379,88 a partir do 7º mês)

Vivo

Ultimate HD (pacote com todos os canais de esporte) + Internet “Vivo Fibra – 100 Mega”: R$ 209,89 (R$ 274,89 após 12º mês)

Ultimate HD + Premiere + Internet “Vivo Fibra – 100 Mega”: R$ 289,79 (R$ 354,79 após 12º mês)

O valor mínimo a ser pago, portanto, varia entre R$ 289,79 (Vivo nos primeiros 12 meses) a R$ 379,88 (Net a partir do sétimo mês). Com os R$ 37,90 da assinatura mensal do DAZN, essa conta salta para R$ 327,69 a R$ 417,78.

Mix selecionado de streamings

A outra opção é assinar um pacote de internet e investir em assinaturas individuais dos serviços que mais interessarem. Uma particularidade aqui é que alguns dos canais foram agrupados em ofertas específicas, como por exemplo no caso da Vivo ou do UOL Esporte Clube, que oferecem Fox Sports, Esporte Interativo e ESPN. Veja a lista completa abaixo:

Net/Claro

Internet “35 Mega”: R$ 99,99 (R$ 119,99 a partir do 4º mês)

Internet “120 Mega”: R$ 119,99 (R$ 139,99 a partir do 4º mês)

Vivo

“Vivo Fibra – 100 Mega” + Acessos digitais a ESPN e EI Plus: R$ 119,90 (R$ 164,99 a partir do 12º mês)

“Vivo Fibra – 300 Mega” + Acessos digitais a ESPN, EI Plus e Fox Premium: R$ 149,90 (R$ 184,99)

Globosat (Sportv): R$ 19,90

UOL Esporte Clube

ESPN Watch: R$ 21,90

EI Plus: R$ 19,90

Fox Sports: R$ 19,90

Combo com ESPN, EI Plus e Fox Sports: R$ 49,90

Premiere Play: R$ 79,90

DAZN: R$ 37,90

Neste cenário, um mix completo, com todas as opções disponíveis, ficaria entre R$ 257,60 (Vivo 100 nos primeiros 12 meses + Fox Sports via UOL Esporte Clube), R$ 267,70 (Vivo 300 após o 12º mês) e R$ 287,59 (Net/Claro nos primeiros 3 meses + UOL Esporte Clube completo).

Qual modelo é mais barato?

As contas, pelo menos nas ofertas atuais, deixam claro que a opção pelo mix de streamings é mais vantajosa financeiramente. A diferença varia de R$ 2 a R$ 160, dependendo de como for feita a comparação. Na versão mais barata dos dois modelos (R$ 289,79 na TV a cabo e R$ 257,60 com streamings), a diferença é de R$ 32,19.

A diferença básica é a oferta de canais fora de esporte que a TV a cabo oferece. Hoje, as operadoras contam com até 250 canais, entre opções em HD e resolução normal, mas também cobram pela fartura. O modelo de mix de streamings, além de forçar a mudança de hábito, abre mão dessa enxurrada de opções. Permite, por outro lado, que a seleção seja feita de acordo com a preferência do consumidor.

Esta lista de streamings levantada pela Goal, vale lembrar, inclui todos os canais Globosat (Multishow, GNT, GloboNews). E ela não inclui, por outro lado, opções de entretenimento de peso que hoje já estão no modelo de streaming, fora do cardápio das TVs a cabo, como Netflix, Amazon Prime, Hulu, etc.