Tutela que levanta suspeitas: Real Madrid descobre o lado sombrio de sua promissora contratação

O Real Madrid está muito perto de contratar um dos maiores talentos do futebol europeu, mas alguns sinais que surgiram recentemente sobre o negócio aumentaram as preocupações dos merengues.

JJ Gabriel, jogador do Manchester United de 16 anos, chegou a um acordo verbal com o clube espanhol, mas as dúvidas começaram a surgir nos bastidores do clube merengue a respeito de sua família e de como sua carreira no futebol está sendo gerida.

Segundo o jornalista Samuel Luckhurst, do jornal britânico The Sun, alguns dirigentes do Real Madrid observam com preocupação a influência de Joe Osserwell, pai do jogador, a quem descrevem como uma figura particularmente exigente nas decisões relacionadas ao futuro do filho.

De acordo com o que foi noticiado pelo jornal Sport, o The Sun esclareceu que o pai de Gabriel se envolveu em atritos nas redes sociais relacionados à carreira esportiva do jovem jogador, e esse comportamento não passou despercebido por alguns dirigentes do Real Madrid, que, segundo relatos, também ficaram surpresos com as declarações ambiciosas do jogador.

"Eles o tratam como um boneco": conselho holandês a De Jong: deixe o Barcelona

Gabriel declarou publicamente que seu maior sonho é vencer a Bola de Ouro, uma declaração que, segundo o jornal The Sun, gerou algumas reservas no Real Madrid, dada a enorme cobertura midiática que recebe um jogador de futebol de apenas 16 anos.

O Manchester United fez grandes esforços para convencer Gabriel a permanecer em Old Trafford, e o clube inglês ofereceu à sua família um camarote em seu futuro estádio, além de conceder-lhe a camisa número 77, associada ao seu potencial como marca pessoal.

Segundo os relatos, o Manchester United também prometeu incluí-lo no elenco da equipe para a última partida contra o Brighton, mas o jogador informou ao clube sua intenção de deixar a equipe antes daquele jogo.

Os dirigentes do United consideram que o valor que poderia ser arrecadado com os direitos de patrocínio de Gabriel (350 mil libras esterlinas) é um valor extremamente baixo para um jogador considerado um dos maiores talentos promissores de sua geração.

Enquanto isso, o Real Madrid continua avançando no processo de sua contratação, embora ainda restem alguns trâmites oficiais. De acordo com relatos britânicos, o Manchester United estuda a possibilidade de tomar medidas legais a respeito de sua saída.

Leia também: após as preocupações do Barcelona, uma mensagem indireta de Ancelotti para Flick