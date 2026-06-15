Turquia x Paraguai: Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: Tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - D San Francisco Bay Area Stadium

O jogo Turquia x Paraguai terá início no dia 19 de junho de 2026 às 23h (horário da costa leste dos EUA) e no dia 20 de junho de 2026 às 03h (horário de Greenwich).

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Turquia x Paraguai: Contexto da partida

O próximo confronto no norte da Califórnia tem enormes implicações, já que ambas as seleções buscam se recuperar de derrotas devastadoras na primeira rodada de um exigente Grupo D. Após resultados altamente frustrantes na primeira rodada — com a Turquia perdendo por 2 a 0 para uma Austrália implacável em Vancouver e o Paraguai sofrendo uma pesada derrota por 4 a 1 nas mãos dos anfitriões dos Estados Unidos em Los Angeles —, a margem para erros no San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) diminuiu drasticamente. Ambas as seleções seguem para a Costa Oeste sabendo que o perdedor ficará à beira da eliminação precoce da Copa do Mundo, tornando o ímpeto psicológico e a recuperação física imediata absolutamente fundamentais.

O técnico da seleção da Turquia precisa rapidamente definir uma equipe que teve dificuldades para criar jogadas de ataque no Canadá. Ele contará com seus jogadores criativos e de alto potencial — liderados por talentos dinâmicos como Arda Güler e Kenan Yıldız — para se reajustar, dominar o ritmo de posse de bola e estabelecer a eficiência na finalização necessária para desmontar as linhas adversárias. Do outro lado está uma seleção paraguaia estruturalmente agressiva e desesperada, comandada por Gustavo Alfaro. Tendo visto sua disciplina desmoronar com uma enxurrada de cartões amarelos durante a derrota na estreia para os EUA, a Albirroja possui um esquema defensivo inflexível de alta pressão e uma vantagem física perigosa que a torna uma adversária incrivelmente obstinada quando sua sobrevivência no torneio está em jogo.

Realizado no moderno San Francisco Bay Area Stadium, em Santa Clara, Califórnia, este confronto será uma partida de xadrez de ajustes táticos críticos. Nenhuma das equipes pode se dar ao luxo de uma falha defensiva nas áreas centrais de transição, tornando a comunicação no meio-campo e a disciplina de ponta os elementos decisivos. A Turquia verá esta partida como a plataforma ideal para afirmar sua superioridade técnica, contando com movimentos fluidos e linhas de passe criativas para romper as linhas adversárias. Por outro lado, o Paraguai entra em campo ansioso para usar sua organização robusta e jogadas de transição vertical como armas para punir quaisquer erros estruturais turcos. Enquanto as equipes se preparam para entrar em campo sob as luzes, a enorme importância de manter vivas suas esperanças de classificação no Grupo D dominará a abordagem tática desde o primeiro apito.

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Como as duas equipes se saíram na 1ª rodada?

Austrália 2 x 0 Turquia

O tão aguardado retorno da Turquia aos palcos da Copa do Mundo, pela primeira vez em 24 anos, terminou em amarga frustração, com a equipe sofrendo uma derrota contundente por 2 a 0 para a Austrália em Vancouver. A equipe de Vincenzo Montella dominou completamente o ritmo e o território no BC Place, controlando impressionantes 72% da posse de bola e bombardeando o gol australiano com um total de 30 chutes a gol. No entanto, os turcos pagaram caro por seu desperdício absoluto e falta de precisão no terço final do campo, vendo-se repetidamente frustrados por uma espetacular atuação do goleiro dos Socceroos, Patrick Beach, com oito defesas. A Austrália abriu o placar com Nestory Irankunda antes de capitalizar sobre uma perda de bola de İsmail Yüksek aos 75 minutos, permitindo que Connor Metcalfe dobrasse a vantagem e deixasse uma Turquia dominante, mas ineficaz, de mãos vazias.

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EUA 4 x 1 Paraguai

Os jogadores de Gustavo Alfaro passaram por uma noite de estreia difícil em Los Angeles, perdendo por 4 a 1 para os implacáveis co-anfitriões do torneio, os Estados Unidos. A partida começou de forma desastrosa para a La Albirroja quando Damián Bobadilla desviou acidentalmente um cruzamento de Weston McKennie para o próprio gol aos sete minutos. O Paraguai mostrou lampejos de resiliência defensiva, mas simplesmente não conseguiu conter a velocidade de transição dos americanos, sofrendo dois gols de Folarin Balogun no primeiro tempo. Embora Maurício, que entrou no intervalo, tenha dado uma esperança temporária ao marcar após passe de Julio Enciso aos 73 minutos, Gio Reyna selou o resultado nos acréscimos, deixando o Paraguai na lanterna do Grupo D e em busca de respostas estruturais importantes.

Que ajustes táticos os dois treinadores devem fazer?

Turquia: Execução precisa no terço final e velocidade vertical

Vincenzo Montella não precisa reformular seu esquema baseado na posse de bola, mas deve resolver a absoluta falta de eficiência que custou caro à Turquia contra a Austrália. Apesar de controlar 72% da posse de bola e disparar 30 chutes contra o gol australiano, a seleção turca não conseguiu balançar as redes, acabando por sofrer uma derrota por 2 a 0 porque não conseguiu transformar o domínio em chances de alto valor.

Contra a defesa tradicionalmente agressiva e compacta do Paraguai, as áreas centrais ficarão incrivelmente congestionadas. O principal ajuste tático de Montella provavelmente se concentrará em abandonar os padrões de passes lentos e circulares entre os meio-campistas recuados e, em vez disso, introduzir uma velocidade vertical muito maior. Será fundamental utilizar os dribles rápidos e diretos de Kenan Yıldız e a visão de elite de Arda Güler para deslizar passes rapidamente entre as linhas, em vez de contorná-las. Isso ajudará a esticar os zagueiros centrais paraguaios e criar recuos de alto valor, evitando uma enxurrada repetitiva de chutes de longa distância com baixa probabilidade de gol ou cruzamentos previsíveis para uma defesa que prioriza o jogo aéreo.

Paraguai: Disciplina na transição defensiva e saída imediata para o contra-ataque

A equipe de Gustavo Alfaro mostrou lampejos de resistência estrutural em Los Angeles, mas a segunda rodada exige um reajuste preciso na transição defensiva e na disciplina com cartões. A formação de alta pressão do Paraguai conseguiu atrapalhar o ritmo inicial contra os Estados Unidos, mas a equipe se desintegrou completamente quando exposta a contra-ataques rápidos, levando a uma enxurrada de cartões amarelos defensivos e a um placar pesado de 4 a 1.

Diante de um meio-campo turco tecnicamente superior, ficar totalmente passivo ou pressionar com agressividade imprudente e mal sincronizada é uma receita para o desastre. Os ajustes de Garnero devem girar em torno de seu motor de jogo — especificamente Andrés Cubas e Damián Bobadilla —, que precisam manter uma disciplina espacial rigorosa em vez de avançarem demais, forçando a Turquia a jogar fora de seu compacto bloco de meio-campo. Além disso, quando o Paraguai recuperar a bola, a transição para o contra-ataque deve ser imediata e estruturada. Em vez de depender inteiramente de passes longos isolados e esperançosos para Alex Arce, a Albirroja deve procurar liberar rapidamente a velocidade e a habilidade criativa de Julio Enciso com a bola para explorar diretamente os espaços deixados pelos laterais avançados da Turquia.

Quais são as últimas notícias sobre a equipe antes da 2ª rodada?

Notícias da seleção da Turquia

O principal desafio de Vincenzo Montella ao chegar ao norte da Califórnia é aprimorar a eficiência do seu elenco enquanto lida com preocupações persistentes com a condição física. Felizmente, a Seleção Turca saiu de sua estreia altamente intensa, com 30 chutes a gol contra a Austrália, sem novas lesões ou suspensões disciplinares, dando ao técnico um elenco completo para trabalhar.

O principal ponto positivo é que Hakan Çalhanoğlu comandou com confiança o meio-campo durante toda a partida, após o susto na panturrilha antes do torneio, e mais uma vez comandará as jogadas no centro do campo. O verdadeiro foco está no terço final do campo, onde se espera que Montella ajuste sua linha de frente para maximizar a velocidade vertical. Enquanto Arda Güler e Barış Alper Yılmaz manterão seus papéis criativos essenciais, a jovem estrela da Juventus, Kenan Yıldız — que foi poupado no banco contra a Austrália devido a um pequeno problema físico — está se esforçando para retornar ao time titular e dar um toque mais incisivo e imprevisível ao ataque.

Notícias da seleção do Paraguai

Gustavo Alfaro enfrenta um quebra-cabeça estrutural e de recuperação muito mais intenso ao preparar sua equipe para o desafio turco. O maior assunto em torno da La Albirroja é restabelecer a disciplina tática após a formação defensiva ter se desintegrado completamente no final da derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, deixando cinco jogadores diferentes na corda bamba da suspensão após receberem cartões amarelos na partida de estreia.

No que diz respeito à escalação, Garnero tem decisões importantes a tomar em relação ao seu poder ofensivo. O meio-campista Maurício deu uma grande ajuda no segundo tempo ao sair do banco para marcar um gol certeiro em Los Angeles, e ele está pressionando ativamente para substituir Damián Bobadilla na escalação titular. Na defesa, o capitão Gustavo Gómez e Omar Alderete precisam rapidamente deixar para trás os erros da primeira rodada, enquanto JulioEnciso e Miguel Almirón serão os principais responsáveis por liderar as rápidas transições necessárias para testar as linhas avançadas da Turquia.

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Confrontos-chave entre Turquia e Paraguai

Barış Alper Yılmaz x Gustavo Gómez

Apesar de a Turquia ter pago caro por sua falta de eficiência diante da Austrália, Barış Alper Yılmaz continua sendo o ponto de referência dinâmico e físico do ataque de Vincenzo Montella. Atuando tanto pelo meio quanto pelas laterais, Yılmaz precisará ser muito mais implacável nas jogadas abertas no Levi's Stadium, usando sua imensa força na parte superior do corpo e suas arrancadas diretas para marcar os defensores, vencer duelos individuais e criar espaço para jogadores que chegam em segunda fase, como Arda Güler.

A tarefa de pará-lo recai sobre o zagueiro central e capitão veterano Gustavo Gómez, âncora defensiva da retaguarda paraguaia. Embora a estrutura defensiva do Paraguai tenha mostrado lampejos da tradicional garra sul-americana no início da partida contra os Estados Unidos, toda a unidade se desintegrou completamente quando foi esticada pelas rápidas transições verticais no segundo tempo. Gómez precisará manter concentração absoluta, compostura emocional e disciplina estrutural nas áreas centrais, garantindo que não seja arrastado para fora de posição pelos movimentos físicos de Yılmaz e expondo as brechas que os americanos exploraram de forma tão implacável.

Hakan Çalhanoğlu x Andrés Cubas

O coração da seleção turca, o capitão Hakan Çalhanoğlu controlou completamente o ritmo em Vancouver, orquestrando jogadas de posse de bola em profundidade e tentando dar vida a um ataque com baixo rendimento. Contra o Paraguai, seu principal objetivo será contornar o congestionamento no meio-campo e desencadear rápidas transições verticais. Se Çalhanoğlu tiver tempo e espaço com a bola, ele tentará dividir as linhas defensivas do Paraguai com seu alcance de passe de elite e alimentar as investidas sobrepostas de Kenan Yıldız para desequilibrar a formação adversária.

Buscando interromper esse ritmo está Andrés Cubas, o incansável destruidor defensivo na base do meio-campo de Daniel Garnero. Cubas provou durante uma exaustiva partida de estreia que seu trabalho sem a bola é fundamental para proteger seus zagueiros centrais, mas ele enfrenta uma batalha difícil para manter sua equipe disciplinada após uma enxurrada de cartões amarelos na primeira rodada. Em Santa Clara, Cubas deve pressionar agressivamente os pontos de partida da construção de jogadas de Çalhanoğlu e acompanhar os meio-campistas turcos que avançam tarde para garantir que o La Albirrojo não fique completamente encurralado em uma concha defensiva passiva e vulnerável.

Como estão as possibilidades do Grupo D?

Após a rodada de abertura, formou-se uma divisão clara no Grupo D, tornando a segunda rodada um cenário de vida ou morte para as duas últimas equipes. Tanto a Turquia quanto o Paraguai chegam a este confronto de alto risco em Santa Clara com zero pontos, após sofrerem derrotas na estreia — com a Turquia perdendo por 2 a 0 para a Austrália e o Paraguai sofrendo uma goleada de 4 a 1 contra os Estados Unidos.

Como a seleção dos EUA e a Austrália se enfrentam na liderança da tabela, ambas com três pontos, este confronto direto entre a Turquia e o Paraguai serve como a última chance matemática para manter vivas suas ambições de chegar à fase eliminatória.

Se a Turquia vencer

Uma vitória da equipe de Vincenzo Montella a levaria a três pontos, dando um novo fôlego ao torneio. Dependendo do resultado da partida entre EUA e Austrália, uma vitória colocaria a Turquia em posição perfeita para disputar uma das duas vagas de classificação automática antes da última rodada. Fundamentalmente, uma vitória mantém seu destino totalmente em suas próprias mãos, sabendo que um resultado positivo contra os Estados Unidos na última partida poderia garantir sua passagem para as oitavas de final — seja diretamente ou como uma das melhores terceiras colocadas —, enquanto colocaria o Paraguai à beira da eliminação matemática.

Se o Paraguai vencer

Caso os jogadores de Gustavo Alfaro conquistem os três pontos, eles conseguiriam uma reviravolta crucial para chegar a três pontos e sair da lanterna do Grupo D. Chegar aos três pontos reaviva completamente suas esperanças de avançar para a fase eliminatória, dando à La Albirroja uma enorme vantagem psicológica antes do decisivo último jogo da fase de grupos contra a Austrália. Por outro lado, esse cenário deixaria a Turquia estagnada com zero pontos após duas partidas, o que significa que as Estrelas da Lua Crescente precisariam de um milagre matemático complexo, uma enorme reviravolta no saldo de gols e uma vitória obrigatória sobre os EUA apenas para ter uma chance mínima de avançar por meio do desempate pelo terceiro lugar.

O cenário de empate

Um empate no Levi's Stadium é um problema matemático desastroso para ambas as seleções, deixando-as empatadas na última posição da tabela com apenas um ponto cada. Embora o empate matematicamente evite a eliminação imediata, ele reduz drasticamente suas margens de segurança e elimina qualquer margem para erros. Às vésperas da última rodada, sob alta pressão, a Turquia seria forçada a uma situação de vitória obrigatória contra os Estados Unidos, enquanto o Paraguai enfrentaria um desafio idêntico contra a Austrália. Ambas as equipes não só teriam que vencer suas respectivas partidas finais, mas também ficariam totalmente dependentes de resultados externos e critérios de desempate para conseguir a classificação.

Notícias das equipes e escalações

O técnico da Turquia, Vincenzo Montella, não confirmou o provável time titular antes da partida, sem lesões ou suspensões listadas nos dados disponíveis da equipe. Mais atualizações serão adicionadas próximo ao início da partida, à medida que surgirem notícias sobre a equipe.

O técnico do Paraguai, Gustavo Alfaro, também ainda não confirmou sua escalação prevista, sem que haja relatos de lesões ou suspensões no momento. As informações sobre o elenco serão atualizadas assim que estiverem disponíveis antes da partida de sexta-feira.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Turquia chega a esta partida com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. Sua última partida foi uma derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho, encerrando uma boa sequência que incluiu uma vitória por 2 a 1 em amistoso contra a Venezuela e uma goleada de 4 a 0 sobre a Macedônia do Norte. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, a equipe venceu o Kosovo por 1 a 0 e a Romênia por 1 a 0 em partidas consecutivas. Nesses cinco jogos, a Turquia marcou oito gols e sofreu três.

O histórico recente do Paraguai apresenta duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A campanha do país na Copa do Mundo começou com uma derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos em 13 de junho, após uma vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Nicarágua em 5 de junho. Os resultados anteriores incluem uma derrota por 2 a 1 em um amistoso contra o Marrocos, uma vitória por 1 a 0 sobre a Grécia e uma vitória por 2 a 1 em um amistoso contra o México em novembro de 2025. O Paraguai marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos entre a Turquia e o Paraguai disponíveis no conjunto de dados atual. Os registros oficiais para este confronto serão atualizados assim que as informações estiverem disponíveis.

Classificação



