Turquia x Holanda: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Começando a caminho para a Copa do Mundo, as seleções se enfrentam quarta (24), às 14h, pelas Eliminatórias; veja como acompanhar ao vivo na internet

Turquia e Holanda se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 14h (de Brasília), em Istanbul, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo em streaming, no Estádio TNT Sports . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Turquia x Holanda DATA Quarta-feira, 24 de março de 2021 LOCAL Estádio Atatürk - Istambul, TUR HORÁRIO 14h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michael Oliver

Assistentes: Stuart Burt e Simon Bennett

Quarto árbitro: Paul Tierney

ONDE VAI PASSAR?



A Turquia vai jogam em casa na primeira rodada das Eliminatórias da Copa / Foto:AA

O Estádio TNT Sports, em streaming, vai passar o jogo desta quarta-feira (24), às 14h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

TURQUIA

Buscando participar de mais uma Copa do Mundo, a seleção turca vai começar o caminho da competição jogando em casa contra a Holanda. Os donos da casa não contam com o meia Cengiz Under, do Leicester City, afastado por conta de uma lesão.

Provável escalação da Turquia: Gunok; Celik, Soyuncu, Demiral, Erkin; Yazici, Turfan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Tosun

HOLANDA

A seleção holandesa, que não foi à Copa de 2018, também quer fazer seu retorno à competição. Po rocnta das restrições de viagem, causadas pela pandemia de Covid-19, Memphis Depay, jogador do PSG, não está à disposição da seleção.

Provável escalação da Holanda: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; De Jong, Klaassen; Berghuis, Wijnaldum, Babel; De Jong

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TURQUIA

JOGO CAMPEONATO DATA Hungria 2 x 0 Turquia Liga das Nações 18 de novembro de 2020 Turquia 3 x 2 Rússia Liga das Nações 15 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Noruega x Turquia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 27 de março de 2021 14h (de Brasília) Turquia x Letônia Eliminatórias da Copa do Mundo 2022 30 de março de 2021 15h45 (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 2 Holanda Liga das Nações 18 de novembro de 2020 Holanda 3 x 1 Bósnia e Hergovina Liga das Nações 15 de novembro de 2020

Próximas partidas