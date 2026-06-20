Copa do Mundo - D Los Angeles Stadium

A partida entre Turquia e EUA terá início no dia 25 de junho de 2026, às 22h (horário da costa leste dos EUA) e às 02h (horário de Greenwich) da manhã seguinte.

Prévia da partida

Com a vitória do Paraguai sobre a Turquia na sexta-feira, a seleção dos EUA já garantiu a liderança do Grupo D com uma partida de antecedência. A Turquia volta para casa após este jogo, então há uma sensação de que esta partida é relativamente “sem importância”. Ainda assim, os torcedores americanos comparecerão em grande número em Los Angeles para assistir a uma equipe em ascensão. O técnico Mauricio Pochettino também tem a liberdade de fazer rodízio no elenco, se assim desejar. Enquanto isso, a Turquia sai do torneio com a cabeça baixa, após uma campanha que prometeu mais do que cumpriu, tendo perdido ambas as partidas da fase de grupos até o momento.

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Principais jogadores e técnico dos EUA

O carismático ponta Christian Pulisic chega ao torneio trazendo sua experiência do AC Milan e está garantido como titular na ala esquerda, enquanto Folarin Balogun e Ricardo Pepi disputam a vaga de atacante central titular. No meio-campo, Weston McKennie e Tyler Adams retornam para ancorar a espinha dorsal da equipe. O veterano Tim Ream, de 38 anos, é oficialmente o jogador mais velho a representar os Estados Unidos em uma Copa do Mundo da FIFA masculina, depois de ter entrado em campo na vitória na estreia contra o Paraguai, atuando como capitão naquela partida e também contra a Austrália. O craque Pulisic ainda pode ficar fora por mais duas semanas após sofrer uma contusão contra o Paraguai. Turquia x EUA – Previsão da Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber. Previsão completa da partida entre Marrocos e Haiti na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, notícias das equipes e muito mais.

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Previsão completa da partida entre Marrocos e Haiti na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, notícias das seleções e muito mais.

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Análise completa da partida entre Marrocos e Haiti na Copa do Mundo de 2026. Falamos sobre táticas, novidades das equipes e muito mais. Turquia x Turye v

O técnico Mauricio Pochettino convocou oito estrelas que atuam na MLS, além do núcleo da geração de ouro europeia da seleção.

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Jogadores-chave e técnico da Turquia

O núcleo indiscutível do sistema de Vincenzo Montella gira em torno do brilhantismo geracional do meio-campo e do talento criativo. O fenômeno Arda Güler, de 21 anos, e a jovem promessa Kenan Yıldız lideram um grupo letal de meio-campistas ofensivos, encarregados de abrir espaços atrás das defesas adversárias. O maestro Hakan Çalhanoğlu usa a braçadeira de capitão e dita o ritmo do meio-campo, ladeado pelo trabalho defensivo de Ferdi Kadıoğlu e pela experiência de Zeki Çelik. O ataque, porém, não conseguiu se entrosar nas Américas, com zero gols nas derrotas para a Austrália e o Paraguai.

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Provável escalação da Turquia

Cakir; Muldur, Demiral, Bardacki, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Provável escalação dos EUA

Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams; McKennie, Tillman; Dest, Balogun, Pepi.

Seleção dos EUA com 26 jogadores

Goleiros: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England Revolution).

Defensores: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).

Meio-campistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Brenden Aaronson (Leeds United), Christian Pulisic (AC Milan), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Tim Weah (Marseille), Alejandro Zendejas (Club América).

Atacantes: Folarin Balogun (Mônaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Haji Wright (Coventry City).

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Seleção da Turquia com 26 jogadores

Goleiros: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahçe), Ugurcan Cakir (Galatasaray).

Defensores: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Caglar Soyuncu (Fenerbahçe), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli da Arábia Saudita), Mert Muldur (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma).

Meio-campistas: Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão), İsmail Yuksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokçu (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Atacantes: Arda Güler (Real Madrid), Baris Alper Yilmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe), Oguz Aydin (Fenerbahçe), Yunus Akgun (Galatasaray).

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Notícias sobre as equipes e escalações

Vincenzo Montella ainda não confirmou a provável escalação para a partida contra a Turquia, e não há lesões ou suspensões registradas nos dados disponíveis sobre o elenco. Mais notícias sobre as equipes serão adicionadas à medida que se aproximar o início da partida e surgirem novas informações.

Mauricio Pochettino também não divulgou a escalação prevista para os Estados Unidos. Nenhuma lesão ou suspensão foi oficialmente confirmada, embora a situação de Christian Pulisic nos treinos seja algo a ser acompanhado. Quem está no elenco da seleção americana espera que ele esteja disponível. Novas informações serão divulgadas à medida que a partida se aproxima.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

A Turquia chega a esta partida com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, embora sua última partida tenha terminado em uma derrota por 2 a 0 para a Austrália na estreia na Copa do Mundo, em 14 de junho. Antes dessa derrota, a equipe havia conquistado três vitórias consecutivas, incluindo uma vitória por 4 a 0 em um amistoso contra a Macedônia do Norte e uma vitória por 2 a 1 sobre a Venezuela. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a Turquia venceu Kosovo e a Romênia por 1 a 0 em partidas consecutivas. Nessas cinco partidas, a Turquia marcou oito gols e sofreu três.

Os EUA têm duas vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, sendo que o resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai, em 13 de junho, na estreia na Copa do Mundo. Antes disso, perderam por 1 a 2 para a Alemanha em um amistoso em 6 de junho, após terem derrotado o Senegal por 3 a 2 na semana anterior. Resultados anteriores incluem derrotas para Portugal e Bélgica. Os EUA marcaram 10 gols e sofreram 10 nessas cinco partidas.

Histórico de confrontos diretos

As duas seleções se enfrentaram três vezes, segundo os dados disponíveis sobre confrontos diretos, sendo que o jogo mais recente ocorreu em 7 de junho de 2025, quando a Turquia venceu os EUA por 2 a 1 em um amistoso. Antes disso, os EUA venceram os dois confrontos registrados, derrotando a Turquia por 2 a 1 em um amistoso em junho de 2014 e novamente por 2 a 1 em maio de 2010. A Turquia conquistou uma vitória nas três partidas, enquanto os EUA venceram as outras duas.

Classificação

No Grupo D, os EUA ocupam atualmente a liderança da tabela, enquanto a Turquia está em terceiro lugar após a derrota na estreia.