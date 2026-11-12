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Arda Guler deu a Sergen Yalcin um início dos sonhos em sua estreia no comando com um golaço de falta, mas não foi suficiente. A Bélgica marcou duas vezes em três minutos, ambas pelo mesmo lado do campo, para vencer por 2 a 1 em Izmir, manter vivas suas chances de chegar às quartas de final da Liga das Nações e confirmar o rebaixamento da Turquia da Liga A.

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A equipe de Mark van Bommel sobe para a segunda posição do Grupo 1, com nove pontos, sabendo que uma vitória sobre a Itália na última partida pode garantir uma vaga nas quartas de final. A Turquia segue na lanterna, sem pontos após cinco jogos, e encerra sua campanha fora de casa contra a França no domingo.

Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas a Bélgica foi muito mais produtiva. A Turquia teve 53% de posse e completou 456 passes, contra 382 da Bélgica. Ainda assim, os visitantes registraram 1,85 gol esperado (xG), contra 0,51, deram 33 toques na área adversária, contra 23, e criaram três grandes chances, ante duas da Turquia.

O esquema tático da Turquia

Yalcin fez seis mudanças em relação à derrota por 3 a 1 para a Itália e escalou a equipe no 4-2-3-1. Ugurcan Cakir começou no gol, atrás de uma linha defensiva formada por Oguz Aydin, Merih Demiral, Ozan Kabak e Ferdi Kadioglu, com Ismail Yuksek e Orkun Kokcu no meio-campo. Guler voltou ao time atrás de Enes Unal, de volta à seleção pela primeira vez desde 2024, com Yunus Akgun pela direita e Baris Alper Yilmaz pela esquerda.

A Turquia começou bem, avançou até o campo da Bélgica e esperou pacientemente por uma brecha. A equipe pediu um pênalti no início, quando o passe de Kokcu atingiu Youri Tielemans, mas a arbitragem não marcou a infração. O gol veio em uma jogada de bola parada. Guler sofreu uma falta de Nicolas Raskin aos 19 minutos e, de muito longe, cobrou por fora da barreira, no ângulo esquerdo. A chance tinha um valor de apenas 0,04 xG, e foi o oitavo gol dele pela seleção.

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Foi praticamente tudo o que a Turquia produziu antes do intervalo. A equipe finalizou apenas duas vezes no primeiro tempo e chegou ao intervalo com 0,07 xG. Sua melhor oportunidade surgiu aos 35 minutos, quando Yilmaz saiu livre e parou em Senne Lammens no mano a mano, embora o impedimento tenha sido assinalado. Yilmaz foi flagrado em impedimento duas vezes, e a Turquia, três ao todo. A Bélgica não teve nenhum impedimento marcado.

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O problema da Turquia foi transformar o domínio territorial em chances. A equipe completou 143 passes no terço final, contra 83 da Bélgica, mas deu menos toques na área, e apenas dois de seus 15 cruzamentos encontraram um companheiro. A maior parte de seus ataques, 46%, passou pela direita com Aydin e Akgun, o mesmo lado por onde a Bélgica causou todo o estrago.

O esquema tático da Bélgica

Van Bommel também fez seis mudanças após a derrota por 4 a 1 para a França e optou pelo 4-3-3. Lammens começou no gol, atrás de Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele e Maxim De Cuyper. Raskin atuou no centro de um trio de meio-campo ao lado de Kevin De Bruyne e Tielemans. Romelu Lukaku ficou fora por lesão, então Charles De Ketelaere comandou o ataque entre Diego Moreira e Jeremy Doku, enquanto De Bruyne fez sua 128ª partida pela seleção.

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A Bélgica teve a bola nos primeiros minutos, e Doku deixou De Bruyne livre já aos três minutos, obrigando Cakir a sair do gol para afastar. A partir dali, o plano ficou claro. A Bélgica concentrou 45% de seus ataques pela esquerda, onde Doku e De Cuyper enfrentaram Aydin, contra 25% pelo meio.

Doku levou a melhor sobre Aydin aos cinco minutos e causou problemas durante toda a partida. Aydin cometeu cinco faltas, todas em Doku, enquanto Yuksek recebeu cartão amarelo aos 50 minutos por derrubar o ponta. A Bélgica completou 14 de suas 24 tentativas de drible, enquanto a Turquia acertou quatro de 13.

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O duelo tático

O jogo foi decidido pelo lado esquerdo da Bélgica, diante do lado direito da Turquia, faixa do campo por onde as duas equipes concentraram a maioria de seus ataques. A vantagem da Turquia durou sete minutos. Aos 27 minutos, Doku passou por Aydin, cortou para dentro e encontrou De Bruyne à espera na marca do pênalti. O meio-campista finalizou de direita e superou Cakir.

Três minutos depois, a Bélgica completou a virada pelo mesmo lado. De Cuyper passou para Moreira, que finalizou para a defesa de Cakir, mas a bola voltou para o lateral-esquerdo. Ele escapou do goleiro e tocou para o lado, permitindo que De Ketelaere empurrasse para o gol vazio. Só essa chance valeu 0,79 xG, e a Bélgica chegou ao intervalo com 1,39 xG, contra 0,07 da Turquia. A frustração de Kabak apareceu logo depois, quando recebeu cartão amarelo aos 32 minutos.

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De Cuyper foi o destaque da partida. Além da assistência, criou duas oportunidades para Moreira e uma para De Bruyne. Aos 59 minutos, seu lançamento deixou De Ketelaere livre, mas Cakir defendeu no primeiro pau.

Os ajustes durante o jogo

Yalcin fez suas primeiras mudanças aos 58 minutos, sem alterar as funções dos jogadores substituídos. Hakan Calhanoglu, em sua primeira partida pela Turquia desde a Copa do Mundo, entrou no lugar de Kokcu, e Deniz Gul substituiu Unal. Calhanoglu deu novo impulso aos donos da casa. Aos 65 minutos, cobrou uma falta para uma cabeçada de Kabak, teve um chute bloqueado um minuto depois e, em seguida, finalizou com força para fora, por pouco, do centro da área.

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O segundo tempo foi diferente. A Turquia deu oito de suas 10 finalizações após o intervalo, e seu xG subiu de 0,07 para 0,51, quase igualando o 0,46 registrado pela Bélgica na etapa final. Aos 70 minutos, Yalcin colocou Zeki Celik no lugar de Aydin e Salih Ozcan no do amarelado Yuksek. Celik teve impacto pela direita. Aos 82 minutos, Guler o encontrou livre, e seu passe para a área levou Gul a finalizar para uma defesa de Lammens. Cinco minutos antes, Guler havia caído sob pressão de Raskin dentro da área, mas o árbitro ignorou os pedidos de pênalti.

Van Bommel renovou o ataque em duas etapas. Dodi Lukebakio e Leandro Trossard substituíram Moreira e De Bruyne aos 69 minutos. Depois, Mika Godts e Hugo Cuypers, em sua estreia, entraram nos lugares de Doku e De Ketelaere aos 80 minutos. A Bélgica passou a gastar tempo com a bola no campo da Turquia, e Hans Vanaken substituiu Raskin nos acréscimos.

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As mudanças não interromperam a pressão da Turquia. Lammens precisou defender uma finalização de Gul, um chute de longe de Akgun um minuto depois e, aos 92 minutos, uma tentativa de Calhanoglu. O goleiro usou os pés para evitar o gol no chute forte do meio-campista pelo lado direito da área. Lammens terminou com seis defesas.

Conclusão

A Turquia teve mais posse de bola e marcou o gol mais bonito da noite, mas a Bélgica encontrou o ponto fraco pelo lado direito turco e o explorou duas vezes em três minutos. A entrada de Calhanoglu tornou os donos da casa muito mais perigosos após o intervalo, e Lammens teve de trabalhar bastante no fim. O estrago, porém, já havia sido feito pelo lado esquerdo da Bélgica. A equipe de Van Bommel agora chega à última partida, contra a Itália, com seu destino nas próprias mãos, enquanto a estreia de Yalcin no comando terminou com o rebaixamento da Turquia confirmado.