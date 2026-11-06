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Turquia x Bélgica: horário de início

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

No Estádio Gursel Aksel, em Izmir, a Turquia recebe a Bélgica em um duelo do Grupo 1 da Liga A da Nations League. As duas seleções disputam pontos importantes na luta contra o rebaixamento no grupo.

A Turquia atravessa uma crise profunda. A equipe de Sergen Yalcin perdeu as quatro partidas disputadas até agora na Nations League e está na última posição, sem pontos. Na rodada mais recente, perdeu para a Itália por 3 a 1, resultado que expôs suas persistentes fragilidades defensivas.

A Bélgica chega com seis pontos em quatro jogos e ocupa o terceiro lugar do grupo. Mark van Bommel precisa recuperar a estabilidade da equipe após a dura derrota por 4 a 1 para a França. A vitória sobre a Turquia no início de outubro, por claros 3 a 0, segue como o resultado mais positivo das últimas semanas.

O confronto também tem importância para a classificação: a Itália lidera o grupo com sete pontos, atrás da França, que tem dez. A Bélgica precisa pontuar para não perder contato com as equipes acima e manter a distância para a Turquia.

A Turquia precisa urgentemente da primeira vitória nesta campanha da Nations League para ainda evitar o rebaixamento direto. Para a Bélgica, vencer fora de casa é fundamental para seguir na disputa pelo segundo lugar.

Confira aqui onde assistir ao jogo e quando a bola rola.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Turquia e Bélgica?

A Turquia chega a este jogo após uma sequência de quatro derrotas na Nations League. A equipe de Yalcin perdeu por 3 a 1 para a Itália na partida mais recente e, antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Bélgica. Nos últimos cinco jogos oficiais, a Turquia conquistou apenas uma vitória: 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo. Nas quatro partidas da Nations League, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu nove.

A Bélgica soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em uma derrota expressiva por 4 a 1 para a França. Pelo lado positivo, o 3 a 0 sobre a Turquia e o resultado de 2 a 0 fora de casa contra a Itália mostram que a equipe é capaz de vencer. Ao todo, a Bélgica marcou seis gols e sofreu oito nesse período de cinco jogos.

Turquia x Bélgica: escalações

Turquia x Bélgica: momento das equipes

Turquia x Bélgica: retrospecto dos confrontos diretos

Turquia x Bélgica: classificações