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Liga das Nações A
team-logoTurquia
Gursel Aksel Stadium
team-logoBélgica
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Turquia x Bélgica ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Turquia x Bélgica
Liga das Nações A
Turquia
Bélgica

Na Liga A da Liga das Nações da UEFA, a Turquia enfrenta a Bélgica. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e por streaming?

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Turquia x Bélgica: horário de início

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Liga das Nações A - Rodada 5
Gursel Aksel Stadium

No Estádio Gursel Aksel, em Izmir, a Turquia recebe a Bélgica em um duelo do Grupo 1 da Liga A da Nations League. As duas seleções disputam pontos importantes na luta contra o rebaixamento no grupo.

A Turquia atravessa uma crise profunda. A equipe de Sergen Yalcin perdeu as quatro partidas disputadas até agora na Nations League e está na última posição, sem pontos. Na rodada mais recente, perdeu para a Itália por 3 a 1, resultado que expôs suas persistentes fragilidades defensivas.

A Bélgica chega com seis pontos em quatro jogos e ocupa o terceiro lugar do grupo. Mark van Bommel precisa recuperar a estabilidade da equipe após a dura derrota por 4 a 1 para a França. A vitória sobre a Turquia no início de outubro, por claros 3 a 0, segue como o resultado mais positivo das últimas semanas.

O confronto também tem importância para a classificação: a Itália lidera o grupo com sete pontos, atrás da França, que tem dez. A Bélgica precisa pontuar para não perder contato com as equipes acima e manter a distância para a Turquia.

A Turquia precisa urgentemente da primeira vitória nesta campanha da Nations League para ainda evitar o rebaixamento direto. Para a Bélgica, vencer fora de casa é fundamental para seguir na disputa pelo segundo lugar.

Confira aqui onde assistir ao jogo e quando a bola rola.

Assuntos da semana: o que aconteceu com Turquia e Bélgica?

A Turquia chega a este jogo após uma sequência de quatro derrotas na Nations League. A equipe de Yalcin perdeu por 3 a 1 para a Itália na partida mais recente e, antes disso, sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Bélgica. Nos últimos cinco jogos oficiais, a Turquia conquistou apenas uma vitória: 3 a 2 sobre os Estados Unidos na Copa do Mundo. Nas quatro partidas da Nations League, a equipe marcou apenas dois gols e sofreu nove.

A Bélgica soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em uma derrota expressiva por 4 a 1 para a França. Pelo lado positivo, o 3 a 0 sobre a Turquia e o resultado de 2 a 0 fora de casa contra a Itália mostram que a equipe é capaz de vencer. Ao todo, a Bélgica marcou seis gols e sofreu oito nesse período de cinco jogos.

TUR

TUR - Sequência

EU
V3-2
FRA
D0-1
ITÁ
D1-4
BÉL
D3-0
ITÁ
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BÉL

BÉL - Sequência

ESP
D2-1
ITÁ
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Turquia x Bélgica: escalações

Prováveis escalações de Turquia x Bélgica

Técnico

  • S. Yalcin

Turquia x Bélgica: momento das equipes

TUR

TUR - Sequência

EU
V3-2
FRA
D0-1
ITÁ
D1-4
BÉL
D3-0
ITÁ
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BÉL

BÉL - Sequência

ESP
D2-1
ITÁ
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
7/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Turquia x Bélgica: retrospecto dos confrontos diretos

Confrontos

TurquiaEmpateBélgica
1
2
2
Liga das Nações A
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
3
Turquia badge
Turquia
TUR
0
FJ
European Championship Qualification
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
Turquia badge
Turquia
TUR
1
FJ
European Championship Qualification
Turquia badge
Turquia
TUR
3
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
FJ
Eliminatórias Europeias
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
2
Turquia badge
Turquia
TUR
0
FJ
Eliminatórias Europeias
Turquia badge
Turquia
TUR
1
Bélgica badge
Bélgica
BÉL
1
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Turquia x Bélgica: classificações

UEFA Nations League A Grp. 1

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FrançaFrançaFRA
431072+510
V
E
V
V
2
ItáliaItáliaITÁ
421185+37
V
E
V
D
3
BélgicaBélgicaBÉL
420265+16
D
V
D
V
4
TurquiaTurquiaTUR
4004211-90
D
D
D
D
Championship Playoff
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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