Turquia salva a honra graças a Kökçü e a um gol no último minuto; Austrália avança para a fase eliminatória

A Turquia conseguiu, afinal, uma vitória em sua última partida neste Mundial. A seleção de Vincenzo Montella, já eliminada, venceu por 3 a 2 os Estados Unidos, líderes do grupo, graças aos gols de Arda Güler, Orkun Kökçü e Kaan Ayhan (98'). Os EUA enfrentarão a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final. Austrália e Paraguai (0 a 0) também empataram, o que significa que a Austrália avança como segunda colocada e o Paraguai, terceiro colocado, tem boas chances de passar como um dos melhores terceiros colocados.

Turquia x Estados Unidos 3 a 2

A Turquia foi o segundo país a ser eliminado neste Mundial e, também na terceira partida da fase de grupos, sofreu um golpe logo no início. Com menos de três minutos de jogo, Sebastian Berhalter cobrou um escanteio para Auston Trusty, que, na segunda trave, chutou sem marcação para o gol: 0 a 1.

A Turquia, que, ao contrário dos EUA, entrou em campo com a maioria dos titulares habituais, empatou aos dez minutos e marcou seu primeiro gol neste Mundial. Baris Alper Yilmaz manteve a visão de jogo e serviu Güler, que, após controlar a bola com o pé direito, finalizou com o esquerdo: 1 a 1.

Estrelas de Hollywood como Edward Norton, Ashton Kutcher, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt assistiram das arquibancadas em Los Angeles à Turquia passar à frente no placar aos trinta minutos. Güler passou por Eren Elmali e seu cruzamento rasteiro foi aproveitado por Kökçü dentro da área: 2 a 1.

Logo após o intervalo, os Estados Unidos empataram com Berhalter. O filho do ex-técnico da seleção Gregg Berhalter recebeu uma bola rebatida aos seus pés e, da entrada da área, chutou com precisão no canto curto: 2 a 2.

Já nos acréscimos, a Turquia conseguiu virar o jogo. Na última jogada da partida, Ayhan completou na segunda trave: 2 a 3.

Paraguai x Austrália 0 a 0

A Austrália, em especial, teve chances de marcar no primeiro tempo. No entanto, os Socceroos não conseguiam penetrar com frequência na área e, por isso, optaram por tentar chutes de longa distância; mas as tentativas de Jordan Bos, do Feyenoord, e de Cristian Volpato não tiveram precisão suficiente.

Após o intervalo, pouco mudou no desenrolar da partida, que pode ser considerada um típico jogo de 0 a 0. Ambas as equipes pareciam se contentar com o empate e, depois que uma tentativa de Bos na fase final também não entrou por pouco, o resultado final foi um empate sem gols.