Não olhe para trás com raiva se você não conseguiu ingressos para a histórica turnê Live '25 do Oasis no ano passado, porque em breve terá outra chance de ver os lendários mestres musicais de Manchester em ação. Continue lendo para saber todas as últimas notícias sobre ingressos e turnê do Oasis.

Liam Gallagher, Noel Gallagher, Paul "Bonehead" Arthurs e companhia anunciaram as datas e os locais de uma enorme turnê Live ’27, que deve passar por famosos estádios de futebol e arenas esportivas ao redor do mundo entre maio e setembro de 2027.

Mais uma vez, os ingressos devem se esgotar rapidamente para essa aguardada sequência da turnê de reunião que bateu recordes no ano passado. Mais de 2,2 milhões de ingressos foram vendidos quando o Oasis saiu em turnê pela última vez, o que fez dela a turnê mais vendida de 2025.

Quais são as datas e os locais da turnê do Oasis em 2027?

Liam Gallagher descartou oficialmente os rumores de que a banda será a atração principal do Glastonbury 2027, dizendo aos fãs nas redes sociais que isso "não vai acontecer". Esse é mais um motivo para haver uma enorme corrida para ver os próximos shows solo da banda como atração principal. As 38 datas da ‘Live ’27 Tour’ anunciadas são as seguintes:

Datas Local (cidade) sex., 21 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) dom., 23 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) ter., 25 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sex., 28 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sáb., 29 de maio de 2027 Celtic Park (Glasgow, Escócia) sex., 4 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) dom., 6 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 8 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 11 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 12 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 15 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 18 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 19 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ter., 22 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 25 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sáb., 26 de jun. de 2027 Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) sex., 2 de jul. de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) sáb., 3 de jul. de 2027 Allianz Arena (Munique, Alemanha) sáb., 10 de jul. de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) dom., 11 de jul. de 2027 Estadi Olímpic Lluís Companys (Barcelona, Espanha) sex., 16 de jul. de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) sáb., 17 de jul. de 2027 Johan Cruijff ArenA (Amsterdã, Países Baixos) sex., 23 de jul. de 2027 Stade de France (Paris, França) sáb., 24 de jul. de 2027 Stade de France (Paris, França) qui., 29 de jul. de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) sex., 30 de jul. de 2027 Stadio Olimpico (Roma, Itália) ter., 10 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sex., 13 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sáb., 14 de ago. de 2027 Gillette Stadium (Boston, EUA) sex., 20 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) sáb., 21 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) ter., 24 de ago. de 2027 Allegiant Stadium (Las Vegas, EUA) sáb., 4 de set. de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) dom., 5 de set. de 2027 Slane Castle (Slane, Irlanda) sáb., 11 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) dom., 12 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) sáb., 18 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra) dom., 19 de set. de 2027 Knebworth House (Stevenage, Inglaterra)

Como comprar ingressos para a turnê do Oasis em 2027

Para comprar ingressos oficiais da Oasis Live '27 Tour, você precisa concluir o processo de registro de ingressos por meio do site oficial da banda Oasis. O cadastro fica aberto até 16h BST de quinta-feira, 17 de setembro. Membros da lista de e-mails do Oasis ainda precisam se registrar.

Você precisa se registrar/informar seus dados para ter a chance de receber um código exclusivo para acessar a venda.

Os cadastrados serão escolhidos aleatoriamente para receber um código exclusivo. O registro não garante que você receberá um código nem que conseguirá comprar ingressos caso receba um código.

Você precisará de uma conta na Ticketmaster para comprar ingressos. Você deve usar o e-mail utilizado na sua conta da Ticketmaster para se registrar no processo.

Para reduzir as filas, a venda acontecerá em horários escalonados ao longo de três dias: sexta-feira, 25 de setembro, sábado, 26 de setembro, e domingo, 27 de setembro de 2026. Se você receber um código exclusivo, seu e-mail informará a qual venda terá acesso.

Se você perder a venda de ingressos da Oasis Live '27 Tour, pode considerar sites secundários de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos. Os preços podem ser mais altos em sites de revenda, mas, se você está ansioso para ver ao vivo as lendas da música britânica, eles podem ser a melhor opção para garantir esses ingressos dourados.

Quanto custam os ingressos para a turnê do Oasis em 2027?

Com base nas tarifas padrão de valor de face de datas recentes da turnê do Oasis, os ingressos da Live ’27 Tour na Ticketmaster devem variar de £75 a £200+ (incluindo taxas) e devem seguir esta estrutura:

Ingressos sentados básicos : a partir de cerca de £75.

Pista em admissão geral : de cerca de £135 a £150.

Pacotes premium e VIP : chegando a £200 ou mais para opções de hospitalidade.

Durante a venda da última turnê, a demanda extrema acionou o preço dinâmico "in-demand" na Ticketmaster, o que fez os ingressos padrão subirem para £350.

No entanto, novas regras estarão em vigor para esta próxima turnê. A Ticketmaster avisará os fãs com 24 horas de antecedência se um sistema de preços por níveis ou de aumento progressivo for utilizado. Também dará atualizações em tempo real sobre os preços e sobre quando os ingressos mais baratos se esgotarem enquanto você espera na fila online.

Acompanhe o site oficial do Oasis e a Ticketmaster para informações adicionais, e também sites secundários de revenda, como o StubHub, para a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Oasis

O Oasis é uma das maiores e mais influentes bandas de rock britânicas de todos os tempos, com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo e tendo definido o movimento musical "Britpop" dos anos 1990.

Formada em Manchester em 1991, a banda é tão famosa por seus hinos inesquecíveis quanto pela caótica rivalidade fraterna ao longo da vida entre seus dois membros centrais, os irmãos Liam e Noel Gallagher.

Momentos-chave da era Oasis

1991–1996 : A banda foi formada em Manchester. Lançou dois dos álbuns britânicos mais icônicos e que venderam mais rapidamente de todos os tempos e tocou para 250.000 pessoas no Knebworth Park.

1995 : Uma lendária disputa nas paradas com a banda rival Blur. As duas lançaram singles exatamente no mesmo dia.

2009 : A banda se separou abruptamente após uma briga violenta nos bastidores entre Liam e Noel em Paris.

2024-Present : Os irmãos fizeram as pazes, anunciando um grande retorno aos palcos para 2025 e turnês ampliadas por estádios em 2027.

Os maiores sucessos

Wonderwall - A música mais famosa do Oasis. É um hino global do pop rock que foi reproduzido bilhões de vezes e definiu a música dos anos 90.

Don't Look Back in Anger - Cantada por Noel Gallagher, essa faixa se tornou um enorme hino de coro do público e um símbolo de união e resiliência.

Champagne Supernova - Uma música de rock psicodélico de 7 minutos que funciona como a épica faixa de encerramento do segundo álbum da banda, '(What's the Story) Morning Glory?'.

Live Forever - A música de destaque da banda no primeiro álbum, 'Definitely Maybe'. É um hino esperançoso e enérgico que Noel escreveu para se contrapor à música triste e sombria do 'grunge' que vinha dos Estados Unidos na época.

Supersonic - O primeiro single da banda. Apresentou ao mundo a voz única de Liam e a atitude descolada e confiante da banda.

Grandes recordes e conquistas musicais

Álbum de venda mais rápida da história do Reino Unido (na época): Quando 'Be Here Now' foi lançado em 1997, vendeu impressionantes 696.000 cópias em apenas três dias. Manteve o recorde de vendas na primeira semana no Reino Unido por 18 anos.

Grandes best-sellers: O álbum '(What's the Story) Morning Glory?' vendeu mais de 22 milhões de cópias em todo o mundo. Ele continua sendo o quinto álbum mais vendido da história das paradas do Reino Unido.

Sete números 1 consecutivos: Todos os sete discos de estúdio da banda chegaram ao posto de #1 nas paradas oficiais do Reino Unido.

Os históricos shows em Knebworth: Em agosto de 1996, o Oasis tocou para 250.000 pessoas ao longo de duas noites no Knebworth Park. Mais de 2,5 milhões de pessoas se inscreveram para comprar ingressos, o que representava mais de 4% de toda a população britânica na época, uma demanda recorde para um show ao vivo.