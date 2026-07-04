Turim, a despedida polêmica de Sazonov: “Obrigado por tudo, sinto muito. Todos nós sabemos quem é o verdadeiro problema”

Saba Sazonov se despede do Torino. Sem contrato com o clube granata desde julho, o zagueiro nascido em 2002 teve uma experiência negativa na Itália, jogando pouco tanto no Toro quanto durante o empréstimo ao Empoli, em parte devido a algumas lesões. Cortado e excluído do elenco, chegou agora o momento de sua despedida do clube de Cairo.





Nas redes sociais, ele se despediu de seus agora ex-torcedores com esta postagem.

A MENSAGEM - “Obrigado, Torino! Um grande clube, com uma história que todos conhecemos e lembramos. Fiquei feliz por ter feito parte dessa família. Obrigado a Torino, cidade que se tornou meu lar. Aos torcedores: vocês são incríveis! Vocês sabem que sempre fui um de vocês. Sempre fui acessível e sincero com vocês, assim como vocês foram comigo. Lamento não ter conseguido dar em campo tudo o que gostaria, de não ter podido proporcionar a vocês as emoções e as alegrias que merecem. Mas todos nós sabemos por que foi assim e quem é o verdadeiro problema. Sempre vou levar vocês no meu coração. Sempre força, Toro”.