Turco Mohamed 2022 x Cuca 2021: a comparação dos técnicos do Atlético-MG

O treinador argentino tem a dura missão de ser comparado com um dos melhores técnicos da história do Galo

O 2021 do Atlético-MG foi um dos melhores anos, se não o melhor, de toda a história do Galo. Afinal de contas, os alvinegros conquistaram a clássica Tríplice Coroa do futebol brasileiro ao levantarem os títulos estadual, da Copa do Brasil e, claro, do Brasileirão – encerrando o jejum que perdurava desde 1971. Igualar algo parecido será praticamente impossível, mas chegar perto disso também promete ser bem difícil.

E a missão de ajudar o Galo nesta missão caiu nas mãos do técnico Antonio ‘El Turco’ Mohamed. O argentino assumiu o comando do Atlético-MG depois que Cuca, o comandante dos troféus de 2021, optou por deixar o clube por conta de fatores pessoais.

No início da temporada, El Turco pôde comemorar o título mineiro ao bater o arquirrival Cruzeiro na grande decisão. Mas como anda o desempenho geral do Atlético de 2022 comparado à sua versão anterior? Aqui na GOAL nós levantamos o número para você, atleticano ou não, acompanhar jogo a jogo a comparação entre El Turco de 2022 e Cuca 2021.

Brasileirão

TÉCNICO DO ATLÉTICO JOGOS V E D APROVEITAMENTO Cuca 2021 38 26 6 6 73.6% Turco Mohamed 2022 12 4 6 2 50%

Copa do Brasil

TÉCNICO DO ATLÉTICO JOGOS V E D MATA-MATA Cuca 2021 10 9 0 1 Campeão Turco Mohamed 2022 2 2 0 0 Oitavas de final

Libertadores

TÉCNICO DO ATLÉTICO JOGOS V E D MATA-MATA Cuca 2021 12 7 5 0 Eliminado na Semifinal Turco Mohamed 2022 6 3 2 1 Oitavas de final

Campeonato Mineiro

TÉCNICO DO ATLÉTICO JOGOS V E D FINAL Cuca 2021 15 10 3 2 Campeão Turco Mohamed 2022 14 12 1 1 Campeão

Total do ano

TÉCNICO DO ATLÉTICO JOGOS V E D APROVEITAMENTO Cuca 2021 75 52 14 9 75.5% Turco Mohamed 2022 35 21 10 4 69.5%

Além dos campeonatos de regularidade e eliminatórios, El Turco Mohamed também disputou a Supercopa do Brasil, em jogo único contra o Flamengo: venceu nos pênaltis após empate no tempo regulamentar e ficou com a taça.